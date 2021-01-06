شاهد: عمدة مدينة بلجيكية يظهر بملابسه الداخلية في مقابلة مباشرة على الهواء

يا مرايتي يا مرايتي... أخبريني ماذا نسيت؟

في موقف لن ينساه أبدا، ظهر رئيس حزب التحالف الفلمنكي الجديد الانفصالي وعمدة أنتويرب، بارت دي ويفر يوم السبت 2 يناير/كانون الثاني عن غير قصد بدون سروال وبملابسه الداخلية فقط في مقابلة تلفزيونية مباشرة على الهواء.

وظهر دي ويفر في مقابلة على إذاعة "كيم ديبري2" البلجيكية في بداية العام 2021 وهو يرتدي قميصا كلاسيكيا وسروالا داخليا دون أن يرتدي بنطاله، ولاحظت المحاورة على الفور هذا الظهور بعد أن عكست المرآة ما يرتديه.

لتعلق المذيعة وهي تضحك قائلة " أنت ترتدي قميصًا جميلًا للغاية، وربما ارتديته خصيصًا لنا. ولكن تحت هذا القميص، هل من الممكن أن تجلس في ملابسك الداخلية؟ ".

رد بارت دي ويفر مستغربا "كيف تعلمين ذلك؟". قبل أن يستدرك ما حدث وينتبه لوجود المرآة في الغرفة، ويتابع "اللعنة، ربما لأنني أجلس أمام مرآة. لم آخذ ذلك في الحسبان. يبدأ العام بلحظة محرجة بالنسبة إلي. لن أنساها لفترة طويلة".