شاهد: اليابان تحتفل بيوم بلوغ سن الرشد التقليدي رغم انتشار فيروس كورونا

تجمع شبان يابانيون في مدينة كاواساغي/كاناغاوا، وهم يرتدون اللباس التقليدي المعروف بالكيمونو، للاحتفال بيوم بلوغ سن الرشد، وذلك رغم إلغاء عديد التظاهرات الاحتفالية، بسبب انتشار فيروس كورونا. وقد أقيم حفل "يوم البلوغ" هذه السنة في ظل احترام التباعد الاجتماعي وتطهير الأيادي، وإجراء اختبارات درجة حرارة الجسم عند دخول فضاءات الاحتفال، حيث تم تقليص سعة الملعب الذي فتح أبوابه للغرض، إلى نصف عدد الأشخاص الوافدين.