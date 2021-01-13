مطالبات يونانية بتعميم نظام "جواز سفر لقاح كورونا " أوروبيا لإنقاذ السياحة؟

طالب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يوم الثلاثاء بتعميم "جواز سفر لقاح كورونا" على مستوى أوروبا من أجل إنقاذ السياحة وإحياء حركة السفر على متن خطوط الطيران التي عانت بشكل خاص من آثار أزمة كوفيد-19.

في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، قترح كيرياكوس ميتسوتاكيس توسيع هذا البرنامج ليشمل جميع دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة موضحا أنه "يمكن استخدام الجواز الصحي أثناء الصعود ، بغض النظر عن وسيلة النقل".

وكتب رئيس الوزراء اليوناني في رسالته "حتى لو لم نكن لنجعل التطعيم إجباريًا أو نجعله شرطًا أساسيًا للسفر ، يجب أن يكون الذين تم تطعيمهم أحرارًا في السفر". وأضاف "هناك حاجة ملحّة لاعتماد اتفاقية مشتركة حول كيفية تنظيم شهادة التطعيم بحيث يتم قبولها في جميع الدول الأعضاء".

بالنسبة إلى كيرياكوس ميتسوتاكيس ، فإن صعوبة التوصل في العام الماضي إلى اتفاق بشأن نماذج تتبع الركاب (PLF) ، والتي تتيح متابعة تحركات الأشخاص العائدين من منطقة تعتبر معرضة للخطر الصحي بسبب كورونا ، تؤكد على الحاجة إلى "مشاركة دول الاتحاد الأوروبي على أعلى المستويات لترجمة الإجراء على ارض الواقع"

وجاء في نص الرسالة أنه "إذا توصلت الدول الأعضاء في التكتّل إلى صيغة مشتركة، فيمكننا حينئذٍ دفع القضية إلى الأمام في الهيئات الدولية المختصة ، وبالتالي المساهمة في استعادة حركة التنقل على نطاق عالمي". بالنسبة لدول مثل اليونان ، التي تعتمد على السياحة ،" من الضروري حل هذه المشكلة قبل موسم الصيف" على حد قول رئيس الوزراء اليوناني وتمثل السياحة خمس الناتج المحلي الإجمالي في اليونان