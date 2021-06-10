ماذا تعرف عن جواز "اياتا" الرقمي الذي سيدخل الخدمة رسميا في الشرق الأوسط خلال أسابيع؟

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي الخميس، أنّ تصريحه الرقمي الخاص بشهادات التلقيح والاختبار المرتبطة بفيروس كورونا، سيتم اعتماده رسميا من قبل عدّة شركات طيران في الشرق الأوسط خلال أسابيع.

وتتسابق البلدان في جميع أنحاء العالم لاعتماد شهادات رقمية، بشأن اللقاحات من أجل تسهيل مرحلة فتح أبواب السفر أمام السياح، رغم استمرار تفشي جائحة كورونا التي أصابت قطاع الطيران بالشلل لأكثر من عام.

ولم يتم الاعتراف بنظام إصدار شهادات لقاح موحّد على مستوى العالم بعد، غير أن "جواز سفر" اتحاد النقل الجوي "اياتا" اكتسب شعبية بين شركات الطيران الخليجية العملاقة.

تطبيق جديد هو عبارة عن جواز رقمي يظهره المسافر في نيويورك خلال السفر يؤكد تلقيه لجرعو لقاح أو إجراء اختبار كوفيدـ19 السلبي. 2021/03/27 أ ب

وقال المدير العام للاتحاد يلي والش في مؤتمر عبر الانترنت الخميس: "تلقّينا ردود فعل إيجابية للغاية بشأن تصريح السفر". وأضاف "سيبدأ العمل به في الأسابيع القليلة المقبلة مع عدد من شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط"، من دون أن يحدّد هذه الشركات.

وكانت شركات الطيران الخليجية الكبرى "طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران" و"الخطوط الجوية القطرية" من بين أوائل الشركات التي بدأت اختبار التطبيق في كانون الثاني/يناير، تلتها العديد من شركات الطيران الدولية، بما في ذلك الخطوط الجوية السنغافورية.

وجواز "اياتا" هو عبارة عن تطبيق هاتفي سيمكّن الركاب من إنشاء "جواز سفر رقمي" للتحقق من اختبار ما قبل السفر أو التطعيم، ومشاركة شهادات الاختبار والتطعيم مع السلطات وشركات الطيران.

وفي الشهر الماضي، صادق قادة الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على شهادة صحية، تتيح إعادة فتح الحدود سيجري اعتمادها بدءا من الأول من تموز/يوليو.

وجاءت هذه الخطوة قبل قيام فرنسا وإسبانيا واليونان ودول أخرى بتخفيف قيود السفر. والثلاثاء خفّفت الولايات المتحدة من تحذيراتها من السفر إلى عشرات البلدان، بما في ذلك اليابان.

وتُعتبر أوروبا والولايات المتحدة من الوجهات المفضلة لسكان الشرق الأوسط خلال فصل الصيف الحار، خاصة في الخليج حيث حُرمت العائلات الثرية التي عادة ما تنفق مبالغ طائلة خلال رحلاتها، من السفر الصيف الماضي.