شاهد: نظام حماية الشواطئ في جنوب إفريقيا من هجمات أسماك القرش يثير الانتقادات

وضعت سلطات جنوب إفريقيا التي تعد إحدى الوجهات السياحية الرئيسية للسياحة الشاطئية، نظام وقاية من أسماك القرش في محافظة كوازولو ناتال، وذلك بهدف حماية السباحين من هجمات محتملة لهذه الاسماك.

وأثار اعتماد النظام انتقادات عدة خاصة من جانب المدافعين عن حماية البيئة. فقد لوحظ منذ سنوات انخفاض أنواع الأسماك، إذ يقول المتخصص في الغوص الآمن مع أسماك القرش غاري سنودغراس، إن أعداد أسماك قرش النمر انخفضت بصفة كبيرة ورؤيتها أضحت نادرة جدا على مدى العامين الماضيين، والسبب يعود على الأرجح إلى نصب شباك أسماك القرش على طول مئات الأمتار من الشواطئ.

ويبلغ طول الشبكة حوالي مائتي متر وعرضها ستة أمتار. أما الغواص ولتر برنارديس فيقول إنه شاهد العديد من أسماك القرش النافقة التي علقت في الشباك، إلى جانب سلاحف ودلافين وحيتان.

فالنظام المعتمد برأي كثيرين لا يبعد أسماك القرش، لأنها يمكن أن تمر ببساطة تحت الشباك أو حولها، ما يجعل الظنون تتجه إلى اعتبار أن الهدف من وضع الشباك هو الصيد لا غير، بينما تلعب هذه الأسماك رغم سمعتها المخيفة دورا مركزيا في السلسلة الغذائية وفي التنوع البيولوجي للمحيطات. ويقول باحثون إن 400 سمكة قرش تقتل سنويا في جنوب إفريقيا.