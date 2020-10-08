شاهد: راكب أمواج ينجو بأعجوبة من قرش أبيض عملاق

التقطت كاميرات طائرة مسيرة فيديو لمواجهة مرعبة بين سمكة قرش وأحد راكبي الأمواج بشاطئ بلدة بالينا في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

ويظهر الفيديو اقتراب السمكة التي بلغ طولها 1,5 متر على مسافة سنتيمترات من لوح المتزلج مات ويلكنسون قبل أن تبتعد عنه بشكل مفاجئ.

وأشار مسؤولو تأمين الشاطئ إلى احتمالية أن يكون صوت الطائرة المسيرة أو شعور السمكة بالحبل المثبت بلوح المتزلج قد ردعها عن مهاجمة ويلكنسون.

وقال ويلكنسون إنه لم ير القرش ولكنه سمع صوت الطائرة المسيرة قبل أن يقنع نفسه بأن كل شيء على ما يرام. وأضاف: "كان لدي بعض المشاعر الغريبة وأقنعت نفسي بأن كل شيء كان جيداً، كما تفعل دائماً أثناء التزلج".

ولم يتأكد ويلكنسون من أنه كان على وشك أن يهاجم بواسطة القرش سوى عند سماع بث يحذر السباحين من وجود سمكة قرش في المنطقة.

وشهدت سواحل المنطقة العديد من هجمات أسماك القرش ضد السباحين خلال السنوات القليلة السابقة وهو ما دفع السلطات إلى تشغيل طائرات مسيرة لمراقبة وتحذير مرتاديه من أي خطر محتمل.

وواجه ويلكنسون سابقاً حادثة مشابة دون أن يصاب حين هاجمت سمكة قرش زميله المتزلج ميك فانينغ خلال تنافس "جي باي" لراكبي الأمواج عام 2015.