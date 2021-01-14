الأسبوع الذي غيّر وجه الولايات المتحدة

وجه مجلس النواب اتهاما إلى دونالد ترامب بـ "التحريض على التمرد" بعد أعمال العنف التي شهدها الكابيتول ما يجعل الملياردير الأمريكي أول رئيس يواجه اتهاما مرتين أمام الكونغرس. فيما يأتي تسلسل زمني لأبرز الأحداث التي أدت الى هذا التصويت التاريخي في مجلس النواب، الخاضع لسيطرة الديموقراطيين:

تجمع لأنصار ترامب

فيما كان الكونغرس الأمريكي يعقد جلسة في الـ 6 يناير-كانون الثاني للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، كان ترامب يتحدث أمام تجمع لأنصاره قرب البيت الأبيض. وكرر خلاله الاتهامات التي لا أساس لها حول انتخابات "مسروقة" وشجع مناصريه على التوجه الى أمام الكابيتول. واذا كان طلب منهم التظاهر "بشكل سلمي ووطني"، فان خطابه تضمن عبارات حادة تلهب مشاعر أنصاره. وقال "لن تستعيدوا أبدا بلادنا اذا كنتم ضعفاء. يجب أن تظهروا قوة، يجب أن تكونوا أقوياء". ورد عليه الحشد "فلنقاتل من أجل ترامب".

مايك بنس تحت الضغط

خلال خطابه أيضا، حث دونالد ترامب نائبه مايك بنس الذي ترأس جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات، على إبداء "شجاعة" وعرقلة هذه العملية. لكن بنس رفض ذلك في رسالة مؤكدا أن الدستور يمنحه دورا بروتوكوليا الى حد كبير، لا يسمح له بالقيام بما يطلبه منه ترامب.

اقتحام الكابيتول

فيما كان مجلس الشيوخ ومجلس النواب يفرزان الأصوات للمصادقة على نتيجة الانتخابات، اقتحم آلاف من أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول، وحطموا النوافذ والأبواب، في هجوم باغت القوات الأمنية. تم وضع البرلمانيين في الملاجىء فيما اقتحم حشد أروقة الكونغرس وهو يردد "اشنقوا مايك بنس" أو "أين هي نانسي" في إشارة إلى رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي. وقتل خلال هذه الأحداث خمسة أشخاص بينهم مؤيدة لترامب أصيبت برصاص عنصر أمن، وشرطي توفي لاحقا في المستشفى.

طالب برلمانيون ومستشارون ترامب بوقف أنصاره. وعمد أخيرا إلى ذلك عبر تغريدة وفيديو قصير طلب فيه من مؤيديه "العودة إلى منازلهم" قائلا لهم في الوقت نفسه "نحبكم، أنتم فريدون".

المصادقة على فوز بايدن

بعد ساعات وإثر رحيل كل مثيري أعمال الشغب وإرساء الأمن في الكابيتول، استأنف الكونغرس جلسته وصادق بشكل نهائي على نتيجة الانتخابات فجرا حوالى الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي. وكان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يعتزم التصويت ضد المصادقة على النتائج في بعض الولايات التي فاز فيها بايدن، إلا أنهم تخلوا عن هذه الفكرة بعد أعمال العنف. لكن ليس جميعهم.

استقالات وتعليق حساب ترامب على تويتر

الخميس واجه ترامب سلسلة استقالات قدمها مسؤولون في إدارته بينهم وزيرتا النقل ايلاين تشاو والتعليم بيتسي ديفوس، كما قدم قائد شرطة الكابيتول بدوره استقالته. وبعد تعليق حساب الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته بشكل موقت، أعلن تويتر الجمعة أن التعليق بات نهائيا بسبب "مخاطر تحريض جديد على العنف". وعمد موقع فيسبوك أيضا إلى تعليق حسابات الملياردير الأمريكي لمدة غير محددة.

إنذار بيلوسي

الجمعة دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ترامب إلى الاستقالة معتبرة أنه في حال رفضه يتعين على نائبه مايك بنس إقالته من مهامه عبر تفعيل التعديل الخامس والعشرين في الدستور الأمريكي. وحذرت من أنه في حال رفض بنس، فان مجلس النواب سيوجه اتهاما لترامب للمرة الثانية، وهو وضع غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة.

تصويت على اجراء العزل

مساء الثلاثاء رفض بنس اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين لإعفاء الرئيس من مهامه. وبدأ مجلس النواب الأربعاء النقاشات حول لائحة الاتهام الموجهة لترامب. ويمكن أن يدعم جمهوريون هذه المبادرة مثل المسؤولة الثالثة للحزب في هذا المجلس، ليز تشيني. ولائحة الاتهام ستؤدي إلى إطلاق إجراء عزل في مجلس الشيوخ لكن الموعد غير مؤكد لأن هذا المجلس لن ينعقد قبل 19 يناير-كانون الثاني عشية تنصيب جو بايدن رئيسا، وبالتالي يمكن أن يلقي ذلك بثقله على الأشهر الأولى من ولايته كالرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.