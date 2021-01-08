وفاة شرطي في أعقاب الاشتباكات مع مؤيّدين لترامب

قضى أحد عناصر شرطة الكابيتول متأثرا بجروح أصيب بها خلال اشتباكات مع حشد من أنصار الرئيس دونالد ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول أثناء انعقاد جلسة للكونغرس، حسبما أعلنت الشرطة في ساعة متأخرة الخميس.

وهذا أول عنصر من قوات تطبيق القانون يلقى حتفه من جراء أعمال العنف في مبنى الكابيتول الأربعاء، عندما قام متظاهرون يلوحون برايات باقتحام المجلس التشريعي.

ولقي أربعة متظاهرين حتفهم من بينهم امرأة اصيبت برصاص الشرطة. وأفادت تقارير بمقتل ثلاثة أشخاص آخرين في حرم الكابيتول في ظروف لم تتضح بعد.

وقالت شرطة الكابيتول في بيان إن الشرطي براين سيكنيك الذي التحق بالقوة قبل 12 عاما، كان "يتصدى لأعمال الشغب يوم الاربعاء السادس من كانون الثاني/يناير 2021 في الكابيتول الأمريكي، وجرح فيما كان يتواجه جسديا مع المحتجين". واضاف البيان "عاد إلى مقره وانهار. ونقل إلى مستشفى محلي حيث توفي متأثرا بجروحه" ليل الخميس.