شاهد: الصين تنشئ مركزا ضخما لعزل الأشخاص المشتبه في إصابتهم بكورونا

أرسلت السلطات الصينية أكثر من 20 ألف من سكان الريف في إقليم هوبي إلى مركز ضخم للحجر الصحي تديره الدولة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي بلغ أعلى معدل له منذ مارس – آذار الماضي.

وشهدت الأسابيع الماضية عودة تفشي الفيروس بصورة كبيرة وخاصة في شمال الصين مما دفع بكين لإعادة فرض الإغلاق العام على أكثر من 22 مليون شخص في إقليم هوبي، بالإضافة لبناء مراكز حجر صحي شاشعة.

وسجلت الصين يوم الجمعة الماضي 144 إصابة بالفيروس وهي الحصيلة اليومية الأكبر منذ مارس – آذار.

وقالت السلطات الصينية إن مركز الحجر الضخم يتضمن فنادق سيقيم فيها من يستوجب عزلهم مع فصل أعضاء كل عائلة عن بعضهم البعض.

وقال ليو جينبي، وهو طبيب نفسي، لقناة CCTV الصينية الرسمية إن الحكومة وفرت خطاً ساخناً للصحة النفسية بسبب "الشعور الطبيعي" للمعزولين "بالقلق والذعر".

كما يسارع المسؤولون إلى بناء "مركز مراقبة طبية مركزي" ضخم في المنطقة ، به أكثر من 3000 سرير مؤقت.

وتسابق الصين الزمن من أجل تطعيم ما لا يقل عن 50 مليون شخص من فئات معينة قبل حلول إجازة العام القمري الجديد أو رأس السنة الصينية حيث يسافر المئات من العمال من المدن الكبيرة إلى قراهم لقضاء الإجازة بصحبة عائلاتهم.

وعلى عكس معظم حملات التطعيم ضد الفيروس التي بدأت في مختلف أنحاء العالم، لا تستهدف الصين البدء بالأشخاص الأكبر سناً بل تركز بداية جملتها على العاملين بالخدمات العامة.