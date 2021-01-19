شاهد: تطعيم أول سيدتين ضد كورونا في ريو دي جانيرو تحت تمثال المسيح المنقذ

تحت قدمي تمثال المسيح المنقذ الأيقوني، تلقت امرأتان مقيمتان بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل أول جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لتصبحان أول شخصان يتم تلقيحهما في إطار حملة التطعيم التي أطلقتها البرازيل ضد كوفيد-19. وأمام الوضع الصحي الكارثي الذي تشهده البلاد بسبب التفشي الكبير للفيروس التاجي واكتظاظ المستشفيات ونفاد الأكسجين قررت الحكومة تقديم حملة التطعيم بيومين لمحاولة الحد من الضغط المتزايد خاصة من طرف المعارضة.

وتلقت كل ثيرزينها دا كونسيكاو، البالغة من العمر 80 عامًا والممرضة دولسينيا دا سيلفا صاحبة الـ 59 عامًا الجرعة الأولى من لقاح كورونافاك بحضور الحاكم المؤقت لريو دي جانيرو كلاوديو كاسترو وعمدة ريو دي جانيرو إدواردو بائيس.

كما تأتي الدفعة المتسارعة للقاح بعد أن أعطت هيئة مراقبة الأدوية البرازيلية موافقة طارئة على استخدام جرعتين من اللقاح. واختارت حكومة الرئيس اليميني المتطرف جائير بولسونارو استخدام اللقاحين الصيني كورونافاك والبريطاني أسترازينيكا- جامعة أكسفورد

وتكافح البرازيل تفشي الفيروسي التاجي في البلاد التي يبلغ عدد سكانه 212 مليون نسمة، حيث تسبب المرض في مقتل حوالي 210 آلاف شخص.

وانطلقت حملة التطعيم في البرازيل وسط تنافس سياسي حاد بين الرئيس بولسونارو وجواو دوريا، حاكم ولاية ساو باولو والخصم الانتخابي الهام في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 .

وغير الرئيس بولسونارو بشكل جذري موقفه من فيروس كورونا واللقاحات حيث سبق وأن شجب مرارًا وتكرارًا "اللقاح الصيني" الذي وصفة بـ "لقاح جواو دوريا الصيني" نسبة لحاكم ولاية ساو باول ومنافسه. وقال بولسونارو من برازيليا بعد انطلاق حملة التطعيم "هذا لقاح البرازيل وليس لقاح أي حاكم".

هذا وقام دوريا بتنظيم حفل رسمي الأحد بمناسبة التطعيم الأول في البرازيل، بعد موافقة هيئة مراقبة الأدوية البرازيلية على استخدام لقاح كورونافاك الصيني ، ما اعتبره وزير الصحة، إدواردو بازويلو دعاية انتخابية مشيراً إلى أن حملة التطعيم الوطنية ستبدأ رسمياً الأربعاء. قبل أن تقدم الحملة إلى يوم الاثنين.