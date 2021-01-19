شاهد: تشكيلة شكولاتة خاصة بجو بايدن وكامالا هاريس للاحتفال بتنصيب الرئيس الأمريكي الجديد

سارة دواير، صانعة الشوكولاتة بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن، تحتفل على طريقتها بالتنصيب الرئاسي القادم لجو بايدن وكمالا هاريس. اختارت الشابة مجموعة خاصة من الشوكولاتة طبعت عليها صور الرئيس الديمقراطي جو بايدن وكذلك نائبته كامالا هاريس. وتقول دواير، التي تمتلك محل الشكولاتة بمدينة غيترزبرغ في ميريلاند "إذا قدمت قطعة الشوكولاته هذه لشخص ما قد لا يكون في نفس توجهك السياسي، أعتقد أنك قد شاركت على الأقل البعض من اللباقة من خلال شيء لطيف كالشوكولاتة".

تمكنت سارة من ما يقارب 10000 قطعة شوكولاتة تحمل صورة كاملا هاريس، مما يجعل هذه التشكيلة أكثر نجاحًا من الشوكولاتة التي تحمل صورة جو بايدن.

بدأت الشركة في صناعة الشوكولاتة ذات الطابع السياسي خلال حفل التنصيب الرئاسي الثاني لباراك أوباما. ثم صنعت الشركة شوكولاتة خاصة بهيلاري كلينتون ودونالد ترامب في العام 2016.

يقوم المصنع أيضًا بتحضير قطع الشوكولاتة المستوحاة من أنتوني فوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أيضا بعد أن أصبح من المشاهير لدوره في مكافحة جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة.