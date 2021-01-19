بعد زواج دام أكثر من ثلاثة عقود، قضى أمريكي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الجديد قبل أن تلحق به زوجته بيوم واحد فقط ولذات السبب.

إرنست رونالد، الزوج البالغ من العمر 66 عاما وآن ويلكنز، 59 عاما تزوجا لمدة 33 عامًا.

وبحسب إحدى القنوات المحلية في إنديانابوليس، تحدث أصدقاء العائلة عن علاقة الحب العميقة التي كانت تربط العاشقين، وأشاروا إلى أنهما كانا يخططان للحصول على اللقاح المضاد لكوفيد_19 في أقرب وقت ممكن، إلا أن الموت كان أسرع إليهما منه.

أصيب رونالد وويلكنز بفيروس كورونا في ديسمبر/كانون الثاني، ما استدعى نقلهما إلى المستشفى ووضعهما على أجهزة التنفس الصناعي.

توفي رونالد في 8 يناير/كانون الثاني وتوفيت آن في اليوم التالي، في 9 يناير/كانون الثاني، وهي معلمة سابقة في إحدى مدارس إنديانابوليس.

وقالت أليسيا جونسون، مديرة المدارس العامة في المدينة، "كانت آن شديدة الالتزام تجاه مهنتها وزملائها المعلمين".

وذكرت وزارة الصحة في ولاية إنديانا الأمريكية الأحد، تسجيل 3228 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 24 حالة وفاة إضافية.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في هذه الولاية 9000 حالة، مع تسجيل 590.000 إصابة بكوفيد_19. فيما تخطت أمريكا هذا الثلاثاء عتبة ال400 ألف حالة وفاة بسبب الوباء القاتل.