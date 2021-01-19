في مدينة ميلانو الإيطالية يُمنع إشعال سيجارة في نطاق عشرة أمتار من شخص آخر، في محطات الحافلات والحدائق والملاعب الرياضية وفضاءات لعب الأطفال، وذلك اعتبارا من الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني. ويأتي اتخاذ هذا الإجراء ضمن خطة شاملة لمكافحة التلوث.

وقد أظهر العلماء أن سبب التلوث يعود بنسبة تتراوح بين 8 و10 في المائة إلى دخان السجائر، ولذلك جاء هذا المنع في الشوارع. وفيما تزعج هذه الإجراءات البعض، فإن السكان يدعمونها، في هذه المدينة التي تعد من أكثر المدن تلوثا في أوروبا.

إلى ذلك أعلنت سلطات ميلانو عن إجراء بيئي آخر يقضي بمنع صاحب أي حانة من ترك باب محله مفتوحا، عندما تجري عملية التدفئة في الداخل.

وكانت إيطاليا أول بلد أوروبي تفرض حظرا على التدخين داخل الأماكن العمومية المغلقة، والآن تعد ميلانو أول مدينة إيطالية تفرض منعا كهذا في الهواء الطلق، ويأتي ذلك في إطار إجراءات تهدف إلى تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ.

ويقول مستشار بلدية ميلانو ماركو غرانيلي، إنه لوحظ خلال تفشي فيروس كورونا، كيف أن صحة الإنسان هشة عندما يهاجم الفيروس الرئتين، وشدد على أن حفاظ الناس على صحة وقوة جهاز التنفس أضحى أولوية.