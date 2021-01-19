شاهد: الثلوج تغطي معظم أنحاء مدينة إسطنبول

غطت الثلوج معظم أنحاء مدينة إسطنبول التركية، ما أجبر الحركة المرورية على التوقف في بعض المناطق. وقد شوهدت سيارات متوقفة وأخرى منزلقة على الطريق، ويتوقع أن تستمر التساقطات الثلجية كامل اليوم.

ويقول أزدمير أوز القاطن في المدينة والذي يعمل تاجرا للسيارات، إن الثلوج التي غطت إسطنبول استبشر بها الناس، لأن احتياطاتهم للمياه في الخزانات تضاءلت، مضيفا القول إنه لا يعتقد أن الناس توقعوا تلك التساقطات، إذ أن العديدين ممن كانوا يقودون سياراتهم لم يستعدوا لذلك، وإن النهار سيكون صعبا أمامهم.