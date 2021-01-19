شاهد: فنان من كوسوفو يرسم صورة لبايدن باستخدام الحبوب والبذور

بينما ينصب اهتمام العالم على حفل تنصيب الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، قام فنان من كوسوفو برسم صورة للرئيس الأمريكي المقبل باستخدام الحبوب والبذور.

ويقول الفنان ألكنت بوزهيغو إن عمله الفني بمثابة شكر لبايدن على دوره في مساعدة كوسوفو ودعمه المستمر. حيث كان بايدن، المعروف في كوسوفو، قد انتقد بشدة سياسات الزعيم الصربي الراحل سلوبودان ميلوسيفيتش.

عمل بوزهيغو لعدة أيام في المركز الثقافي لمدينة جاكوفا الواقعة على بعد 90 كيلومترًا غرب العاصمة بريشتينا، لإعداد صورة بمقياس 3 × 2.5 متر لبايدن. واستخدم الرجل البالغ من العمر 45 عامًا 120 كيلوغرامًا من الحبوب الجافة المشكلة من الذرة والفاصولياء وبذور دوار الشمس والأرز.

ويقول الفنان "آمل، بمرور الوقت، أن أصنع شيئًا أكبر بكثير لأن بايدن يستحق ذلك حقًا. لقد كان مساهماً رئيسياً في المساعدة في بناء دولة جمهورية كوسوفو".

في العام 2016، أطلقت كوسوفو اسم نجل بايدن، بو الذي عمل في البلاد بعد حرب 1998-1999، وتوفي في العام 2005 جراء مرض السرطان على شارع في المدينة.

خضعت كوسوفو لإدارة الأمم المتحدة حتى العام 2008 عندما أعلنت استقلالها. واعترفت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بقيام الدولة، عكس كل من صربيا وحليفتيها روسيا والصين الذين عارضوا بشدة.

في العام 2012، كان الفنان ألكنت بوزهيغو يعمل كمدير لفنادق ومطاعم والشركات الترفيهية قبل أن يلتحق بدورة تدريبية لـ "نحات الفاكهة" في ألبانيا المجاورة. ومنذ ذلك الحين، تم تسجيل اسمه ثلاث مرات في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لمختلف الصور المشكلة من الحبوب.