نقابة الممثلين الأمريكيين تدرس طرد دونالد ترامب

أعلنت نقابة الممثلين الأمريكيين الثلاثاء أنها شرعت في إجراءات تأديبية ضد دونالد ترامب قد تؤدي إلى طرد الرئيس المنتهية ولايته الذي كان لمدة طويلة مقدماً لبرنامج تلفزيون الواقع الشهير "ذي أبرانتيس". وصوتت النقابة "بغالبية ساحقة" لإطلاق إجراءات في حق ترامب تتعلق بانتهاك الدستور، على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 كانون الثاني/يناير. وستدرس اللجنة التأديبية في نقابة "ساغ-أفترا" تورط ترامب في هذه الأحداث.

ورأت رئيسة النقابة غابرييل كارتريس في بيان أن ترامب "هاجم القيم التي تعتبرها هذه النقابة مقدسة وهي الديمقراطية والحقيقة واحترام المواطنين من كل الأعراق والأديان وحرية الصحافة".

وستنظر اللجنة التأديبية أيضاً في "حملة التضليل الإعلامي الخطيرة الهادفة إلى تشويه سمعة الصحفيين وتهديدهم" والتي قادها الرئيس المنتهية ولايته، بحسب بيان النقابة.

ويشكل الممثلون القسم الأكبر من أعضاء النقابة البالغ عددهم 160 ألفاً، ولكن بينهم أيضاً عدد كبير من المتخصصين في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

ويواجه ترامب في حال إدانته غرامة، وقد يصل الأمر إلى تعليق عضويته أو حتى إلى طرده من النقابة التي توفر عموماً لأعضائها مزايا التقاعد بالإضافة إلى مزايا أخرى.

وكان ترامب قد انضم إلى النقابة عام 1989، وفق ما أفاد موقع "ديدلاين" المتخصص. وإلى جانب تقديمه "ذي ابرانتيس" اعتباراً من العام 2004، اشتهر دونالد ترامب على الشاشة بمشهد في "هوم ألون 2: لوست إن نيويورك" (1992)، لكنه مثّل أيضاً في فيلم "زولاندر" وفي عدد من المسلسلات التلفزيونية.