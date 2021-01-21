شاهد: الشرطة الإيطالية تستعيد نسخة مسروقة من لوحة دافنشي في نابولي

قالت الشرطة الإيطالية إنها استعادت لوحة مسروقة في مدينة في نابولي يعتقد أنها نسخة من لوحة سالفاتور موندي للرسام ليوناردو دافنشي. وأوضحت الشرطة أنه يُعتقد أن النسخة تعود إلى أوائل القرن السادس عشر وقد رسمها تلاميذ ليوناردو، وفقًا لملاحظة مكتوبة في الجزء الخلفي من اللوحة.

وأكدت الشرطة أن حارس اللوحة، وهو كاهن يعمل في كنيسة سان دومينيكو ماجوري في نابولي، لم يكن يعلم أنه تم نقل اللوحة أو سُرقتها.

تم العثورعلى اللوحة المفقودة في شقة، وأبلغ صاحب الشقة الشرطة قبل اعتقاله للاشتباه في حيازته بضائع مسروقة، أنه اشتراها من سوق للسلع الرخيصة والمستعملة.

لوحة سالفاتور موندي الأصلة لليوناردو دافنشي بيعت بأكثر من 450 مليون دولار في مزاد كريستي في العام 2017.