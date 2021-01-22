آخر الأرقام: ألمانيا تحصي 50 ألف حالة وفاة بسبب وباء كوفيد-19

حصد وباء كورونا أرواح ما لايقل عن 50 ألف شخص منذ منذ بدء تفشيه في ألمانيا بحسب ما أعلنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض فيما كانت برلين قد أعلنت إجراءاتها للحد من انتشار العدوى حتى منتصف فبراير شباك المقبل.

وقد سجل المعهد وفاة 50 ألفا و642 حالة وفاة منذ الشتاء الماضي فيما قدر عدد الذين قضوا بالوباء في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ب 859 شخصا وهي حصيلة رغم ارتفاعها فإنها تشهد انخفاضا طفيفا مقارنة مع الأرقام الأسبوعية إجمالا.

وتشمل هذه الأرقام الذين كان المرض الناجم عن الفيروس السبب المباشر لوفاتهم والذين يعانون من أمراض سابقة وأصيبوا بكورونا والذين لا يمكن إثبات سبب الوفاة الدقيق بشكل قاطع.

وقد سجل المعهد 17862 إصابة جديدة بكوفيد-19 في يوم الجمعة فقط، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في ألمانيا إلى مليونين و106 آلاف و262 منذ بداية الوباء، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس نحو مليونين و780 ألفا ومئتين خلال نفس الفترة.

وبلغ معدل الإصابات على مدى سبعة أيام 115,3 لكل مئة ألف من السكان على مستوى البلاد، وهو أقل قليلا من المعدل الذي سجل الخميس وبلغ 119 لكل مئة ألف نسمة.

ولا زال منحنى الوباء آخذا في الانخفاض لكنه يبقى بعيدا عن الهدف الذي حددته الحكومة وهو أقل من خمسين إصابة.