الشرطة الهولندية تفرق محتجين مناهضين للحكومة عشية الانتخابات التشريعية

استخدمت الشرطة الهولندية خراطيم المياه ونشرت عناصر أمن لتفريق محتجين مناهضين للحكومة خرجوا في مدينة لاهاي الأحد، عشية بدء التصويت في الانتخابات التشريعية.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس مئات المتظاهرين الذين تجمّعوا في متنزه في وسط المدينة، احتجاجا على رئيس الوزراء مارك روتي وسياساته الهادفة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتدخلت شرطة مكافحة الشغب متسلحة بدروع وبرفقة كلاب، لمطاردة بعض المحتجين الرافضين لمغادرة المكان لدى انتهاء التظاهرة. واستخدمت الشرطة في النهاية خراطيم المياه، إلا أن الكثير من المتظاهرين احتموا وراء مظلات اتقاء من المياه.

وقال السفيس فانخيست (32 عاما) العاطل عن العمل لوكالة فرانس برس: "نتظاهر اليوم خصوصا بسب الانتخابات التي تنظم الأسبوع المقبل ولا نريد عودة الحكومة الحالية لأنهم يكذبون في كل شيء، ويعملون لمصلحتهم الخاصة فقط وليس لمصلحة الشباب، لذا أنا هنا اليوم".

وكانت الشرطة حاولت في وقت سابق الحد من عدد المشاركين في المظاهرة، بسبب القيود المفروضة في إطار مكافحة الوباء. ويتوجه الناخبون في هولندا إلى مراكز الاقتراع الإثنين والثلاثاء والأربعاء، في انتخابات تعتبر اختبارا لطريقة تعامل روتي مع جائحة كوفيد-19.

ووزعت عمليات التصويت على ثلاثة أيام لضمان التباعد الاجتماعي، والسماح للأشخاص الذين يعانون من صحة ضعيفة من التصويت بشكل مبكر. ويتوقع فوز روتي وحزبه الليبرالي بولاية جديدة على رأس حكومة ائتلافية، بحسب ما تظهره نتائج استطلاعات الرأي.