فيديو: منتجع مصري يستخدم الثعابين للتدليك

في طريقة غير تقليدية لجذب الزبائن، يقدم منتجع صحي صغير في العاصمة المصرية، القاهرة، خدمات التدليك لزبائنه باستخدام الثعابين. وتبدأ عملية التدليك بوضع الزيت على ظهر الزبون وتدليكه، ثم يوضع الثعبان الحي على جسمه فيزحف عليه.

حركات الثعبان عشوائية، يمكن أن تكون متعرجة أو دائرية، بدون نمط معين.

ويستخدم المنتجع أكثر من 28 نوعاً مختلفاً من الثعابين غير السامة للمشاركة في جلسة التدليك التي تستغرق ما بين 20-40 دقيقة بناءً على طلب الزبون.

ويختلف نوع التدليك باختلاف حجم الثعابين، فالثعبان الخفيف يقوم بدغدغة خفيفة ليأتي من بعد ثعبان آخر أكبر وأثقل ليضغط على الجسم والجبهة فيمنح شعوراً بالاسترخاء ويخفف الألم ويرخي العضلات.

ويقول صفوت صدقي صاحب المنتجع أن التدليك بالثعابين نوع من أنواع التدليك المعروفة، وهو يخفف آلام العضلات والمفاصل، ويؤكد منافعه الجسدية والنفسية.

ويشير صدقي إلى أن التدليك بالثعابين، مثل أي تدليك آخر، ينشط الدورة الدموية في الجسم وأيضاً يسهم في تحسين الصحة العقلية، ويساعد أيضاً على إفراز هرمون السعادة.