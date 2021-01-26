موسكو وطهران تدعوان إلى "إنقاذ" الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني

أكد وزيرا خارجية روسيا وإيران الثلاثاء أن البلدين يريدان "إنقاذ" الاتفاق حول برنامج طهران النووي في حين يُنتظر أن تقرر إدارة جو بايدن إن كانت الولايات المتحدة ستعود عن انسحابها منه.

وأكد الوزير الروسي سيرغي لافروف في حضور نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو أن "القضية المطروحة حاليًا على نحو خاص هي إنقاذ (الاتفاق) ونحن، مثل إيران، نتمنى العودة إلى تنفيذه التام والكامل". من جانبه قال ظريف إنه يؤيد فكرة "وجوب إنقاذ" الاتفاق.

ورأت روسيا الثلاثاء أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني ضرورية لكي تحترمه طهران.

وأوضح لافروف "نأمل (..) أن تعود الولايات المتحدة إلى احترام كامل وشامل لقرار مجلس الأمن الدولي ذات الصلة لتوفير ظروف عودة إيران إلى احترام كل التزاماتها في إطار الاتفاق النووي".