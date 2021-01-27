بايدن سينظم قمة دولية حول المناخ في 22 نيسان/أبريل

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه سينظم قمة دولية حول المناخ في الثاني والعشرين من نيسان/أبريل القادم، بحسب ما ذكره بيان صدر عن البيت الأبيض اليوم، الأربعاء.

ويشير البيان إلى أن الرئيس أعلن تجميد الترخيص الذي يمنح للشركات الساعية إلى التنقيب عن النفط في الأراضي والمياه الفدرالية الأميركية.

ومن المتوقع أن يوقع بايدن على مرسوم رئاسي من شأنه أن يفصل الإجراءات التي اتخذها لاحقاً اليوم.

وسيوافق انعقاد القمة الدولية حول المناخ "يوم الأرض"، وأيضاً في ذكرى السنة الخامسة على التوقيع على اتفاقية باريس حول المناخ، التي انضمت إليها الولايات المتحدة مجدداً.

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، انسحب من الاتفاقية في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019 إذ اعتبرت إدارته أنها تؤثر سلباً على الاقتصاد الأميركي.

وبعكس سلفه، يعتبر بايدن أن التغير المناخي "تهديد وجودي" وهو قدّم سابقاً فريقه لمكافحة هذه الظاهرة، وعلى رأسه السياسي المخضرم ووزير الخارجية السابق جون كيري.

ودعا بايدن مراراً في السابق إلى توحيد الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي.