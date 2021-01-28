نيسان تسحب من الأسواق 354 ألف سيارة من طراز "باثفايندر"

قالت شركة نيسان اليابانية إنها ستستعيد 354 ألف سيارة من طراز "باثفايندر" من الأسواق العالمية بسبب مشاكل تتعلق بأضواء المكابح.

وسيشمل الاستدعاء سيارات من "موديلات" صنعت ما بين عامي 2013 و2015، ويتم استرجاع بعضها من الأسواق للمرة الثانية بسبب نفس مشكلة التصنيع.

ويقول المُصنع إن مشكلة كهربائية، وتتعلق بضوء المصباح الخاص بالمكابح ( stop lamp relay) الذي يعلق أحياناً، ما قد يدفع المحرك أوتوماتيكياً إلى وضع حد لقوته.

ولكن المشكلة أيضاً أنّ العطل يخول السائق تشغيل المحرك من دون الدوس على المكابح، أو حتى الانتقال من "موقف" "P" (باركينغ) إلى السرعة "D" (درايف) من دون الدوس على المكابح وهذا ما قد يشكل خطراً على السلامة.

وتم استدعاء طرازي أعوام 2013 و2014 لأول مرة من الأسواق عام 2016 قبل أن ينضم طراز عام 2015 للسيارات التي سيتم استرجاعها وإصلاحها خلال الفترة الحالية.

وقالت نيسان إنها على علم بوقوع حادث واحد حتى الآن بسبب مشكلة مصباح المكابح لم ينتج عنه أي إصابات.