شاهد: جراحة خاصة لنمر من فصيلة نادرة في إلينوي الأمريكية

أجرى البيطريون في حديقة حيوان بروكفيلد في ولاية إلينوي الأمريكية أمس الأربعاء جراحة خاصة لتركيب مفصل جديد لنمر من فصيلة الآمور المهددة بالاتقراض.

وحصلت أنثى النمر "مالينا" البالغة من العمر عشر سنوات على مفصل جديد للفخذ بعد معاناتها من التهاب نتيجة إصابة سابقة.

واستبدل الأطباء المفصل بكرة ومقبس صُمم خصيصاً لها باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والنمذجة الافتراضية لتصميم الجراحة التي ستمنح النمر نطاقاً كاملاً من الحركة.

ويتوقع دكتور مايكل أدكيسون، البيطري بحديقة الحيوان، أن تتعافى مالينا من الجراحة بشكل كامل خلال شهرين.

وعلى الرغم من كبر عمرها إلا أنه يؤكد أنها يمكنها العيش لست سنوات أخرى.