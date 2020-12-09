بيع متحجرة نمر سيفي عمرها 40 مليون سنة في جنيف بحوالى 85 ألف دولار

بيع هيكل عظمي شبه مكتمل لنمر سيفي عائد إلى حوالى 40 مليون سنة، الثلاثاء في مزاد علني في جنيف مقابل حوالى 85 ألف دولار.

هذا الهيكل الذي اكتُشف العام الماضي في ولاية داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة والبالغ طوله 1,20 متر وارتفاعه سنتيمتراً، بيع إثر مزايدات لم تعمّر لأكثر من دقيقة، خلال جلسة مزاد على قطع من التاريخ الطبيعي نظم في دار المزادات "أوتيل دي فانت" في جنيف.

وقالت الناطقة باسم دار المزادات فاني مونكورجيه لوكالة فرانس برس إن هيكل النمر السيفي بيع في مقابل 60 ألف فرنك سويسري (حوالى 68 ألف دولار)، "ويبلغ سعره مع العمولة 74862 فرنكاً سويسرياً (84330 دولاراً)"، مشيرة إلى أن الشاري هو "هاوي جمع سويسري".

وهذه المتحجرة هي لحيوان من نوع هوبلوفونيوس، وهو الاسم العلمي لهذا النوع من الوشق الكبير جداً ذي الأنياب السيفية الذي كان طوله يبلغ 1,20 متر. وكان سعرها مقدراً بمبلغ يراوح بين 60 ألف فرنك سويسري و80 ألفا (68 ألف دولار و90 ألف دولار).

وكان قد عُثر على هذه المتحجرة في مزرعة بولاية داكوتا الجنوبية نهاية صيف 2019.

كذلك شمل المزاد حوالى أربعين قطعة من التاريخ الطبيعي عرضها هاوي الجمع السويسري يان كوينان.

وبيعت متحجرات أخرى، بينها زعنفة بطول 85 سنتيمتراً لحيوان من زواحف الزوناصوريات البحرية المنقرضة، في مقابل 7 آلاف فرنك سويسري (7900 دولار).

وبيع أيضاً أحد أنياب ديناصور من فصيلة تيرانوصور الشهيرة، في مقابل 5500 فرنك سويسري (6200 دولار).

وتثير المزادات على قطع التاريخ الطبيعي استياء بعض الخبراء، رغم إقرارهم بأن متحجرات كثيرة مطروحة للبيع في المزاد لم تعد تقدم أي فائدة تذكر للبحوث العلمية. لكنهم يحذرون من أن هذه المزادات قد تشمل بعض القطع المهمة.