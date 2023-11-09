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شاهد: أول عملية زراعة عين كاملة في العالم

آرون جيمس أول زراعة لعين بشرية بالكامل، نيويورك، الولايات المتحدة
آرون جيمس أول زراعة لعين بشرية بالكامل، نيويورك، الولايات المتحدة Copyright Joseph. B. Frederick/AP
بقلم:  يورونيوز
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أكد جراحون في نيويورك، أنهم أجروا أول عملية زرع عين بشرية كاملة في العالم استغرقت 21 ساعة متواصلة، وبالرغم من عدم استعادة المريض البصر في عينه اليسرى بعد، فإن هذه العملية تعتبر إنجازا طبيا مهما.

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وأوضح الجراحون أنه بعد 6 أشهر من إجراء عملية زراعة العين اليسرى إضافة لزراعة جزئية لوجه المريض، تظهر العين علامات صحية بما في ذلك الأوعية الدموية وشبكة العين كذلك. 

وقال الدكتور إدواردو رودريجيز، رئيس قسم الجراحة التجميلية بجامعة نيويورك، والذي أشرف على عملية الزراعة: "نحن لا ندعي أن المريض سيستعيد البصرلكن ليس هناك شك مجرد قيامنا بزراعة العين هو خطوة كبيرة إلى الأمام، وهو أمر لم يتم تنفيذه مطلقًا، وحتى الآن لم يتمكن الأطباء إلا من زراعة القرنية، وهي الطبقة الأمامية الشفافة للعين."

وأصبحت عمليات زرع القرنية(الأنسجة الشفافة الموجودة أمام العين)شائعة لعلاج أنواع معينة من فقدان البصر، ولكن عملية زراعة العين بأكملها أي مقلة العين، وامداداتها الدموية إضافة إلى العصب البصري يعتبر نجاحا كبيرا للوصول إلى علاج لفقدان البصر.

وتعرض آرون جيمس، والبالغ 46 عامًا إلى حادث كهربائي عالي الجهد عندما كان يعمل في شركة خطوط كهرباء في يونيو/حزيران 2021 أسفر عن تشويه الجانب الأيسر من وجهه وعينه وأنفه وفمه.

المصادر الإضافية • أ ب

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