الجيش الأمريكي يسمح لجنوده بوضع طلاء الأظافر وصبغ الشعر

أعلن الجيش الأمريكي عن تغيير سياساته بشأن المظهر الشخصي للجنود بحيث يسمح لهم بارتداء الأقراط وصبغ الشعر وتصفيفه بطرق معينة ووضع المكياج.

وطبقاً للسياسة الجديدة، سيُسمح للمجندين والمجندات بوضع طلاء الأظافر بألوان محددة كما سيتمكنوا من صبغ شعرهم بعيداً عن ألوان مثل البنفسجي والوردي والأزرق والأخضر والبرتقالي والأحمر الساطع والألوان الفلورية.

سترفع السياسة، التي ستدخل حيز التنفيذ في أواخر فبراير – شباط، أيضاً القيود المفروضة على الجنود الذين يقومون بعمل ضفائر لشعرهم أو ربطه أو تجعيده مع تحديد بعض المواصفات للقيام بذلك.

وتهدف السياسة إلى توفير مساحة أكبر للتعبير عن التعددية العرقية والجنسية داخل صفوف الجيش الأمريكي.

وتأتي السياسة بناء على طلب قدمه وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر العام الماضي سعياً لتوفير المساواة بصفوف الجيش.

وتزداد الضغوط من الدفع للمزيد من الشمولية والمساواة فيما يتعلق بطرق تصفيف الشعر طريقه مؤخراً عبر الولايات المتحدة حيث أصدرت سبع ولايات تشريعات لحظر التمييز على أساس طرق تصفيف الشعر وهو المعروف باسم "قانون التاج".

وتناول الرائد في الجيش الأمريكي مايكل أ. غرينستون تفاصيل السياسة الجديدة في تغريدة له على موقع تويتر.

Over the past 7 months, we dedicated a team to revisiting our policies to ensure that they reflected our formations.



All of the decisions announced yesterday won't apply equally to all of our Soldiers. Our goal was to create a Standard that everyone could see themselves in. pic.twitter.com/oefMgzYJkk — Michael A. Grinston (@16thSMA) January 27, 2021

وقال غرينستون: "أعتقد أننا اتخذنا خطوة جيدة إلى الأمام مع هذه التغييرات. أنا فخور بالجهود التي بذلت في هذا الشأن، لكن المناقشات لم تنته. نحن مؤسسة تعليمية ولن تمر خمس سنوات أخرى قبل أن يتم الحديث عن مظهر الجنود مرة أخرى".

وتم انتهاج السياسة الجديدة بناء على تصويت لجنة مؤلفة من 15 امرأة ورجلين معظمهم من أصحاب الأعراق المختلفة استندوا إلى تقييمات من أطباء للجلد وعلماء نفس ومستشار لتكافؤ الفرص.