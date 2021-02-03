أول اتصال رفيع بين أنقرة وإدارة جو بايدن

اعربت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء عن الرغبة في اقامة علاقات "متينة" خلال أول تواصل رفيع بين أنقرة وإدارة جو بايدن الجديدة وفقا لوكالة انباء الأناضول الحكومية.

وذكرت الوكالة أن المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين ومستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان أعربا في اتصال هاتفي عن "الرغبة في إقامة علاقات متينة ودائمة وبناءة بين البلدين خلال الفترة المقبلة".

وخلال المحادثة الأولى من نوعها بين مسؤولين كبار من البلدين منذ تولي إدارة بايدن مهامها، شددا على ضرورة تبني "مقاربة جديدة لتسوية الخلافات" كشراء انقرة صواريخ اس-400 الروسية او الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا وفقا للمصدر نفسه.

كما بحث المسؤولان في العلاقات الثنائية وملفات سوريا ولبنان وشرق المتوسط وقبرص وأفغانستان وقره باخ بحسب الوكالة.

ورحبت تركيا بفتور بانتخاب بايدن خشية تشدد أمريكي حيالها حول ملفات عديدة.

وردا على تسلم تركيا في 2019 أول نظام اس-400 روسي للمضادات الجوية استبعدت الولايات المتحدة انقرة من برنامج تطوير طائرة اف-35 الشبح بحجة ان الصواريخ الروسية قد تكشف أسرارها التكنولوجية وهي غير مطابقة لترتيبات حلف شمال الاطلسي.

وإضافة الى استثناء تركيا من برنامج تطوير طائرة اف-35 منعت واشنطن في كانون الأول/ديسمبر إصدار أي ترخيص لتصدير أسلحة للوكالة الحكومية التركية المكلفة شراء المعدات العسكرية لمعاقبة انقرة على شراء الصواريخ الروسية.

وفي كانون الثاني/يناير اعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن الأمل في التوصل إلى تسوية مع إدارة جو بايدن تسمح باعادة إشراك انقرة في برنامج تطوير المقاتلة اف-35.