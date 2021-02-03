مقتل أربعة جنود اثر انفجار لغم في وسط غرب تونس

قُتل أربعة جنود تونسيين الأربعاء اثر انفجار لغم أرضي في منطقة جبال المغيلة (وسط غرب) خلال عملية تمشيط، على ما أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري.

وقال الناطق الرسمي لفرانس برس "قتل أربعة جنود خلال عملية تمشيط في مرتفعات جبال المغيلة لتعقب عناصر ارهابية، بعد ان انفجر لغم أرضي تقليدي الصنع وسقطوا شهداء".

وأوضح زكري أن المهمة التي كان يقوم بها الجنود "تأتي في إطار عملية لمكافحة الارهاب تقوم بها القوات العسكرية غالبا في هذه المنطقة"، من دون أن يقدم معلومات اضافية حول أعمارهم.

وتقع جبال المغيلة في منطقة الوسط الغربي القريبة من الحدود مع الجزائر وتمثل مخابئ أساسية لجهاديين يقومون في كل مرة بعمليات تستهدف الأمنيين والعسكريين.

وتخوض القوات العسكرية التونسية منذ 2012 حملات تعقب جماعات مسلحة تنتمي إلى خلية "عقبة ابن نافع" التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. وشن هذا التنظيم في 2014 هجوما على عسكريين وقتل 15 جنديا، وكان ذلك التاريخ منطلق عمليات جهادية دموية مكثفة في البلاد.

ومنذ ثورة 2011 تواجه تونس تنامي حركات جهادية مسلحة خصوصا في المناطق الحدودية مع كل من الجزائر وليبيا.

وتحسن الوضع الأمني في البلاد في السنوات الأخيرة، لكن حال الطوارئ لا تزال سارية كما يتم استهداف قوات الامن والجيش في هجمات ضعفت وتيرتها.