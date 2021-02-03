لقاح سبوتنيك-في.. نجاح علمي وسياسي لروسيا بوتين

بعدما تلقته أوساط العلماء بارتياب في بادىء الأمر، أظهر لقاح سبوتنيك-في الروسي ضد كوفيد-19 فاعلية عالية بحسب مجلة "ذي لانسيت" الطبية المتخصصة. وهو نجاح علمي وسياسي لروسيا برئاسة فلاديمير بوتين.

بوتين في الواجهة

منذ الأسابيع الأولى للوباء، أمر الرئيس فلاديمير بوتين موظفي الأجهزة العلمية والسياسية والعسكرية بوضع أنفسهم في ساحة معركة لكي تكون روسيا أول من يحصل على لقاح. حتى وإن عنى ذلك سلوك طرق مختصرة.

في ربيع 2020، أعلن ألكسندر غوينتسبورغ رئيس معهد الأبحاث "غاماليا" بفخر أنه صنع المنتج. وقام شخصيا بتلقي نسخة تجريبية عن ذلك الذي سيصبح لاحقا سبوتنيك-في.

ثم في 11 آب/اغسطس، أعلن بوتين عن المصادقة على أول لقاح في العالم ضد كوفيد-19، في إعلان استُقبل بتشكيك في الخارج لأن هذا المنتج لم تتم تجربته إلا على بضع عشرات من العسكريين.

في الواقع، حتى قبل تجارب المرحلة الثالثة على عشرات الآلاف من المتطوعين، تلقت النخبة الروسية اللقاح على غرار إحدى ابنتي الرئيس الروسي.

بدأ تلقيح السكان الروس في كانون الاول/ديسمبر 2020 في نفس الوقت الذي بدأت فيه أوروبا والولايات المتحدة استخدام اللقاحات الأولى التي صنعتها شركات الأدوية لديها.

طموحات

بالنسبة للكرملين، يظهر لقاح سبوتنيك-في تمايز روسيا التي تتعرض لعقوبات من الغرب. وهكذا وصفه بوتين بانه "أفضل لقاح في العالم".

واختيار الاسم ينطوي على رمزية كبرى، فهو تحية لأول قمر اصطناعي وضع في المدار عام 1957 من قبل الاتحاد السوفييتي، ويذكر بإنجاز علمي ونكسة تاريخية حينها للخصم الأمريكي.

وشكل أيضا عودة الأبحاث العلمية الروسية الى الواجهة العالمية بعد أن أصيب القطاع بالانهاك بفعل الأزمات والفساد منذ انهيار الاتحاد السوفييتي السابق. أبدت روسيا بسرعة رغبتها في توزيع اللقاح في جميع أنحاء العالم، لتؤكد أنها تعرف كيف تصدر غير الأسلحة والمعادن والمحروقات.

تمت الموافقة على سبوتنيك-في في أكثر من 15 دولة: الجمهوريات السوفييتية السابقة التي بقيت قريبة منها مثل بيلاروس وأرمينيا وحلفاء مثل فنزويلا وإيران، وكذلك كوريا الجنوبية والأرجنتين والجزائر وتونس وباكستان واخيرا المجر.

سبوتنيك-في في أوروبا؟

لطالما تم النظر بريبة الى اللقاح الروسي بسبب السرعة التي تم بها وعدم وجود بيانات علمية عامة.

ومنذ ذلك الحين، أعلن الصندوق السيادي الروسي الذي شارك في صنع وتطوير سبوتنيك-في، في 20 كانون الثاني/يناير أنه بدأ اجراءات المصادقة على اللقاح لدى الوكالة الأوروبية للأدوية.

وقامت حكومة فيكتور أوربان في المجر بالمصادقة عليه بشكل منفصل عن بقية دول الاتحاد الأوروبي، منددة ببطء التحرك الأوروبي.

وأعلنت بودابست تلقي أول شحنة من اللقاح الثلاثاء. أما المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فقد اقترحت مساعدة ألمانية لهذا الإجراء الأوروبي واحتمال حصول "إنتاج مشترك".

ما هي قدرة الانتاج؟

تقول روسيا إنها تلقت طلبيات مسبقة لأكثر من مليار جرعة، لكنها غير قادرة على تلبية مثل هذا الطلب. ولم يحدد أي مصدر رسمي بوضوح عدد الجرعات التي انتجت أو وضعت قيد الاستخدام حتى الآن.

تحدثت السلطات فقط عن 1,5 مليون جرعة عبر أنحاء العالم في منتصف كانون الثاني/يناير.

في الخارج، تكون الشحنات التي ترسل في غالب الأحيان رمزية (20 ألفا الى بوليفيا على سبيل المثال) او لا يكشف عن حجمها كما حصل بالنسبة لبيلاروس.

وأعلنت الأرجنتين عن أول تأخر بعدما طلبت 19,4 مليون جرعة يفترض أن تسلم بحلول نهاية شباط/فبراير.

بدلا من التصدير، تريد موسكو بالواقع تطوير شراكات في الإنتاج مع مصانع محلية.

في الوقت الراهن تقوم كازاخستان والهند وكوريا الجنوبية والبرازيل بانتاج سبوتنيك-في. لكن لم تستخدمه جميعها بعد.

لقاحات روسية أخرى

ينتظر ظهور ثلاثة لقاحات أخرى على الأقل ضد كوفيد-19 في الأسابيع والأشهر المقبلة في روسيا. وسبوتنيك-في اللقاح الناقل الفيروسي في حقنتين، سيكون متوفرا في نسخة "مخففة" من جرعة واحدة.

خلال شباط/فبراير، يرتقب أن يبدأ الانتاج الضخم للقاح إيبيفا كورونا، وقد أعده مختبر فيكتور الحكومي.

ويفترض ان ينال لقاح ثالث باسم كوفيفاك الموافقة الرسمية بحسب الحكومة الروسية، وقد أعده معهد تشوماكوف التابع أيضا للدولة.

وأخيرا، أعلن مختبر أسترازينيكا الإنجليزي- السويدي والمعهد الذي أعد سبوتنيك-في أنهما يعملان على الجمع بين لقاحيهما.