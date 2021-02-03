إقامة مبارتين وديتين بين العين الإماراتي وماكابي حيفا الاسرائيلي

أعلن ناديا العين الإماراتي وماكابي حيفا الإسرائيلي الأربعاء عن إقامة مباراتين وديتين في كرة القدم، الأولى من نوعها بينهما في مدينتي العين وحيفا تحت عنوان السلام.

وأتى الإعلان عن المباراتين على هامش اتفاقية التعاون بين الناديين التي تم توقيعها اليوم عبر تقنية الفيديو، لتتوّج سلسلة من الاتفاقات الرياضية بين البلدين منذ تطبيع علاقاتهما في منتصف أغسطس/آب.

وقال محمد بن ثعلوب رئيس شركة العين للاستثمار للموقع الرسمي للنادي الإماراتي إن مذكرة التفاهم تهدف "إلى تدعيم سياسة التعاون ومد جسور التواصل بين الناديين الكبيرين في مختلف المجالات، تسويقيا وفنيا واستثماريا وتجاريا وإعلاميا ورياضيا".

وكشف عن "موافقة الناديين على إقامة مباراتين وديتين، تحت عنوان مباراتي السلام، الأولى سيستضيفها استاد هزاع بن زايد (في العين)، على أن تكون المباراة الثانية في مدينة حيفا وسيتم تحديد موعدهما لاحقا".

من جهته، أكد يعقوب شاحار رئيس ماكابي حيفا "يسعدني أن اعيش هذه اللحظة المهمة في تاريخ كرتي القدم الإسرائيلية والإماراتية، والرياضة بشكل عام، أصبحت جسرا بين الثقافات والشعوب، والتواصل مع أصدقائنا الجدد في العين أروع مثال على ذلك".

وتابع" يسعدنا في نادي مكابي حيفا أن نمضي قدما مع نادي العين نحو تعزيز علاقتنا، ونثق تماما أننا وجدنا الشريك المناسب (العين)،وهو النادي الأكبر والأكثر جماهيرية في دولة الإمارات".

يذكر أن الاتحادين الإماراتي والإسرائيلي لكرة القدم وقعا في كانون الأول/ ديسمبر اتفاقية تعاون شملت إقامة مباريات ودية للمنتخبات الوطنية وأندية البلدين. كما أعلن نادي بيتار القدس الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإسرائيلي لكرة القدم، أن قرابة 50 بالمئة من أسهمه انتقلت للشيخ الإماراتي حمد بن خليفة آل نهيان، أحد افراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي.