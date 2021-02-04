دعوات في ألمانيا لتطبيق إجراءات صارمة ضد المتجاوزين لقائمة أولويات التلقيح ضد كوفيد-19

يتزايد الغضب في ألمانيا بعد صدور تقارير تفيد بأن المسؤولين في العيادات في شمال غرب البلاد تلقوا تلقيحا ضد كوفيد-19 قبل الأطباء والممرضين والعاملين في الخطوط الأمامية للقطاع الصحي.

وذكرت الإذاعة العامة الألمانية (NDR) يوم الأربعاء أنه تم تطعيم 400 شخص فقط من ضمن 2500 موظف في مستشفيات في أوريتش ونوردن وإمدن، بما في ذلك الأطباء والممرضات وموظفي الخطوط الأمامية.

في غضون ذلك، قالت مؤسسة عامة مسؤولة عن العيادات إن المديرين تلقوا جرعات كانت ستنتهي صلاحيتها إذا لم يتم استخدامها.

وقبل أيام، ترك أحد كبار المديرين في الصليب الأحمر وظيفته بعد أن تبين أنه تلقى اللقاح بعد وقت قصير من وصول اللقاحات الأولى إلى البلاد نهاية العام الماضي.

وقال يوجين بريش، رئيس المؤسسة الألمانية لحماية المرضى، لوكالة أسوشيتيد برس إنه يجب أن تكون هناك عقوبات ضد من يتخطي قائمة الانتظار أو من يكون على علم بالحالات المستعجلة ويتجاهلها. وقال بريش: "إذا كان وزير الصحة جادًا بشأن التوصل إلى حل عادل، فلا بد من أن تكون هناك متابعات لمن يتعدّى الحدود".

وأضاف بريش أنه سيكون "من الأفضل لو تم تلقيح كبار السن والأكثر مرضًا في المجتمع".