كوفيد-19: المجر قد تبدأ باستخدام "سبوتنيك-في" الروسي قريباً جداً ومنظمة الصحة تدعو أوروبا للوحدة

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كوفيد-19: المجر قد تبدأ باستخدام "سبوتنيك-في" الروسي قريباً جداً ومنظمة الصحة تدعو أوروبا للوحدةمحادثة
حقوق النشر AP Photo/Matt Dunham-
11:49
بوريل يعتبر أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "بشرى سارة للبشرية"
قال كبير الدبلوماسيين الأوروبيين جوزيب بوريل، الجمعة، على هامش زيارة يقوم بها إلى موسكو، إن اللقاح الروسي "سبوتنيك-في" بشرى سارة للبشرية، بينما أكد نظيره الروسي، سيرغي لافروف، على رغبة موسكو بالتعاون مع الاتحاد في هذا المجال.
وقال بوريل إنه يأمل في أن تصادق وكالة الأدوية الأوروبية على اللقاح الذي تمّ تطويره في روسيا، بينما تحدث لافروف عن "اتصالات" مع واشنطن للنظر فيما إذا كان من الممكن "أن نقوم بردة فعل معاً".
09:39
150 ألف جرعة من اللقاح الصيني إلى سوريا و50 ألف للعراق
قالت مصادر دبلوماسية صينية من سفارة الصين لدى دمشق الخميس إن بكين سترسل 150 ألف جرعة لقاح ضدّ كورونا لسوريا. ولم يوضح المتحدث باسم سفارة موعد وصول تلك الشحنة.
وفيما أعلنت السلطات السورية عن سعيها إلى إبرامع عقود مع روسيا والصين لاستيراد اللقاحات، إلا أنها لم تكشف حتى الآن عن توقيع أي عقود ثنائية. وكانت سوريا قد وقعت من أجل الانضمام إلى آلية كوفاكس الأممية.
وعادة تعفى القطاعات الطبية من تطبيق العقوبات الاقتصادية عليها غير أن خبراء يقولون إن العقوبات المفروضة على سوريا لا تترك لها "حيزاً مالياً واسعاً" من أجل الدخول في مفاوضات لشراء اللقاحات.
وفيما أعلنت السلطات السورية عن سعيها إلى إبرامع عقود مع روسيا والصين لاستيراد اللقاحات، إلا أنها لم تكشف حتى الآن عن توقيع أي عقود ثنائية. وكانت سوريا قد وقعت من أجل الانضمام إلى آلية كوفاكس الأممية.
وعادة تعفى القطاعات الطبية من تطبيق العقوبات الاقتصادية عليها غير أن خبراء يقولون إن العقوبات المفروضة على سوريا لا تترك لها "حيزاً مالياً واسعاً" من أجل الدخول في مفاوضات لشراء اللقاحات.
وتوازياً مع ذلك قالت وكالة شينخوا الصينية إن جمهورية الصين الشعبية تبرعت كذلك بـ 50 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمساعدة العراق في مواجهة الجائحة، وفقا لبيان صدرعن السفارة الصينية في بغداد.
09:03
المجر قد تبدأ باستخدام "سبوتنيك-في" قريباً
قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، للإذاعة الحكومية، إن البلاد قد تبدأ استخدام لقاح سبوتنيك-في الروسي الأسبوع المقبل، بعدما حصل على الموافقة من الجهات الصحية المعنية سابقاً.
ولو بدأت المجر حقاً باستخدام "سبوتنيك-في" الذي حاز على "شهادة غربية" سابقاً هذا الأسبوع، فستكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تسمح باستخدام اللقاح الروسي.
وستصدر روسيا مليوني لقاح للمجر في الأشهر الثلاثة المقبلة، واستلمت بودابيست 40 ألف جرعة خلال الأسبوع الماضي.
07:18
جونسون آند جونسون" تطلب ترخيصاً في الولايات المتحدة
أعلنت شركة الأدوية "جونسون آند جونسون" أنّها تقدّمت الخميس بطلب من السلطات الصحية الأميركية للحصول على ترخيص طارئ للقاحها المضادّ لكوفيد-19. وإذا حصل على الضوء الأخضر من وكالة الغذاء والدواء الأميركية، سيكون هذا اللقاح هو الثالث المصرح به في الولايات المتحدة، بعد لقاحي فايزر-بيونتيك وموديرنا.
وهذا اللقاح مطلوب خصوصاً لأنه يتمتع بميزتين مهمتين من الناحية اللوجستية، إذ يمكن تخزينه في درجات حرارة المُبرِّدات العادية ما سيسهّل إلى حدّ كبير عملية توزيعه، كما أنه يُعطى للأشخاص بجرعة واحدة فقط.
06:48
بطولة أستراليا المفتوحة: الاختبارات كلها سلبية
قال منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، إحدى أكبر البطولات العالمية، الجمعة، إن نتائج فحوصات كورونا التي أجراها اللاعبون والطواقم جاءت سلبية.
وأجرى 507 أشخاص اختبارات للكشف عن كورونا بعدما تأكدت إصابة أحد العاملين في فنادق حيث ينزل قسم من المشاركين في البطولة، من رياضيين وطواقم مرافقة.
06:36
منظمة الصحة تدعو أوروبا إلى الوحدة
دعا مدير منطقة أوروبا لمنظمة الصحة العالمية الدول الأوروبية إلى "الوحدة" من أجل الإسراع في حملة التلقيح ضدّ كوفيد-19، بدعم من جميع المختبرات المعنية.
واعترف هانس كلوج أنه يشعر بـ"القلق" إزاء البطء الذي يشوب الحملة.
وفي مقابلة أجراها مع فرانس برس قال كلوج إن "على الاتحاد التحضّر لسلالات أخرى، إشكالية، من الفيروس، وذلك عبر تعزيز تقنية تحديد سلالات الحمض النووي".
06:27
بريطانيا تفرض حجراً صحياً على العائدين من دول خطيرة
أعلنت الحكومة البريطانية الخميس أنّه سيتعين على المقيمين في بريطانيا، الذين يصلون من بلدان يُعتبر الوضع الوبائي فيها خطيراً أن يلتزموا بدءاً من 15 شباط/فبراير بحجر صحّي في فندق لمدة عشرة أيام، وذلك بهدف تجنب انتشار نسخ من فيروس كورونا يحتمل أن تكون مقاومة للّقاحات.
ويتعلّق هذا الإجراء بمواطني بريطانيا والمقيمين فيها الذين يعودون إليها من 33 دولة تنتشر فيها نسخ من الفيروس "تشكل خطرا"، مثل جنوب إفريقيا والبرتغال ودول عدة في أميركا الجنوبية.
وقالت وزارة الصحة مساء الخميس إنها طلبت من الفنادق الواقعة بالقرب من الموانئ والمطارات تقديم مقترحات حول كيفية استقبال المسافرين الذين سيتوجب عليهم قضاء فترة حجر صحي، وذلك بهدف توقيع عقود رسمية معها لهذه الغاية.
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