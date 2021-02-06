يقوم رجال الإطفاء بعملية إنقاذ قطيع من الأيائل بعد تحطم الجليد تحت أقدامهم في بحيرة متجمدة في شمال غرب بولندا. ويعيش حول البحيرة قطيع كبير من هذا الحيوان البري الذي يستحمل درجات الحرارة المنخفضة والمناخ القاسي. واستخدمت فرق الإنقاذ الأحبال والقوارب لجر الأيائل إلى بر الأمان.