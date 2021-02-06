عاجل
euronews_icons_loading
بحيرة في بولندا

يقوم رجال الإطفاء بعملية إنقاذ قطيع من الأيائل بعد تحطم الجليد تحت أقدامهم في بحيرة متجمدة في شمال غرب بولندا. ويعيش حول البحيرة قطيع كبير من هذا الحيوان البري الذي يستحمل درجات الحرارة المنخفضة والمناخ القاسي. واستخدمت فرق الإنقاذ الأحبال والقوارب لجر الأيائل إلى بر الأمان.

No Comment المزيد من