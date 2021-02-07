شاهد: انهيار ضخم لأحد الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا يودي بحياة 3 أشخاص

لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم وفقد 150 شخصًا بسبب تمزق أحد الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا الأحد، حسبما ذكرت الشرطة. وقال متحدث باسم شرطة ولاية أوتارانتشال "حددنا 3 جثث على الأقل في قاع النهر، وتظهر الحصيلة المؤقتة وجود 150 شخصا مفقودا و16 أو 17 شخصا عالقون في نفق.

وانفصلت قطعة من النهر الجليدي وانزلقت في نهر داليجانجا. وجرف ارتفاع المياه المفاجئ كل شيء في مهد هذا الوادي الضيق، بما في ذلك السدود والجسور والطرق، وفقًا لصور التقطها السكان المحليون المذعورون. ومعظم المفقودين البالغ عددهم 150 يعملون في محطة تابوفان لتوليد الكهرباء بالقرب من سد دمره الفيضان.

وفي العام 2013، لقي أكثر من 1000 شخص حتفهم في أوتاراخاند، وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات، وجرفت آلاف المنازل والطرق، وقطعت خطوط الاتصالات في أجزاء كثيرة من الولاية.