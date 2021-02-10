المفوضية الأوروبية تضخ 328 مليون يورو لتطوير البحث العلمي عبر العالم

أعلنت المفوضية الأوروبية عن أسماء الفائزين في برنامج المنح الدراسية ماري سكلودوفسكا-كوري، بعد أن تم فحص طلبات مراكز البحث والباحثين العلميين بموجبه خلال العام 2020.

ويتم تمويل هذه المنح من خلال برنامج Horizon 2020 للبحث والابتكار، التابع للاتحاد الأوروبي، حيث تُمنح للباحثين المتميزين وذوي الخبرة فرصة العمل ضمن مشاريع بحثية في جميع مجالات البحث العلمي أثناء تلقي التدريب والإشراف لتعزيز مهاراتهم.

وقامت المفوضية عبر هيئاتها المالية بضخ ما مجموعه 328 مليون يورو يستفيد منها 1630 باحثًا متميزا ممن ناقشوا رسائل الدكتوراه في شتى مجالات البحث العلمي كما يشمل البرنامج العلمي في شقه المالي، الباحثين ممن يعملون في الجامعات ومؤسسات البحث في أوروبا وجميع أنحاء العالم ، وكذلك في منشآت الهياكل العلمية المعنية بالصناعة ضمن قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة .

سيعمل الباحثون على مشاريع تعالج بحوثا تهتم بالتحديات العالمية التي تواجه البشرية من مثل: تغير المناخ والصحة والهجرة وكذلك في المجالات ذات الصلة بما يندرج ضمن اهتمامات الاتحاد الأوروبي بما يشمل أمراض السرطان والمدن الذكية والتربة والهيئات الصحية.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب، ماريا غابرييل: "أهنئ بحرارة 1630 باحثًا استثنائيًا نجحوا، على الرغم من المنافسة الشديدة، في الحصول على منح زمالة ماري سكلودوفسكا-كوري"، وأضافت المسؤولة الأوروبية أن "اليوم وأكثر من أي وقت مضى ، نحتاج إلى مهارات بحثية عالية المستوى لتسهيل مجابهة التحديات العالمية علميا وإيجاد الحلول الكفيلة بتطوير سبل التنمية المستدامة......أنا متحمسة لرؤية هذه المشاريع تسهم في التحولات الخضراء والرقمية، وتساعد القطاعات المعنية بالشيخوخة ومجالات الصحة االعامة والشاملة، استعدادا للاستفادة من الحلول العملية من خلال معطيات علمية دقيقة"، وأضافت " تمكنا من منح 46 زمالة علمية إضافية للباحثين المتميزين في البلدان الأوروبية التي يقل تمثيلها حاليًا في إجراءات المسابقة للظفر بمنحة ماري سكودوفسكا كوري".