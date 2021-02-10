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ميانمار

شاهد: لاعبو كمال الأجسام ينضمون للاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار

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بقلم:  Samer Ajouri
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أعضاء نادي رياضة كمال الأجسام في يانغون في مسيرة احتجاجية دعما لزعيمة البلاد
أعضاء نادي رياضة كمال الأجسام في يانغون في مسيرة احتجاجية دعما لزعيمة البلاد   -   حقوق النشر  AP Photo
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انضم مجموعة من لاعبي رياضة كمال الأجسام إلى المظاهرات الاحتجاجية في ميانمار ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح بزعيمة البلاد المخلوعة أونغ سان سو كي.

المجموعة شارك فيها نحو 15 عضوا في ناد شهير لكمال الأجسام بالعاصمة يانغون، جُردوا من ملابسهم حتى الخصر وحملوا لافتات تحمل صور أونغ سان سو كي وتطالب بالإفراج عنها. وهم ينتمون إلى إحدى الأقليات العرقية العديدة في ميانمار التي يعود أصلها لإقليم كاشين.

وتسود البلاد في اليوم الخامس على التوالي حشود من عشرات الآلاف من المتظاهرين خرجوا في العديد من مدن ميانمار مطالبين بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء الدكتاتورية وإلغاء دستور 2008 المحابي للجيش.