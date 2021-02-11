بايدن يعلن أن الولايات المتحدة اشترت 200 مليون جرعة لقاح إضافية مضادة لكوفيد-19

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس أنّ حكومته أبرمت عقوداً لشراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحي فايزر وموديرنا المضادّين لكوفيد-19 لتعزيز حملة التلقيح الواسعة النطاق التي أطلقتها.

وقال بايدن خلال زيارة إلى معاهد الصحة الوطنية بالقرب من واشنطن "عصر اليوم وقّعنا عقوداً نهائية لشراء 100 مليون جرعة من لقاح موديرنا و100 مليون جرعة من لقاح فايزر".

كما أشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة قد حصلت على التزامات تعاقدية من شركتي موديرنا وفايزر لتأمين 600 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول نهاية يوليو- تموز المقبل أي قبل أكثر من شهر مما كان متوقعًا في البداية.

ومن المتوقع أن تزداد وتيرة التطعيم في الولايات المتحدة بعد أن منحت إدارة الغذاء والدواء موافقتها لاستخدام لقاح ثالث طورته شركة الأدوية جونسون أند جونسون.

في حديثه مع الدكتور أنتوني فاوتشي، أكبر متخصص في الأمراض المعدية في البلاد، أكد بايدن أن إدارته تبذل كل ما في وسعها لزيادة إمدادات اللقاح وقدرة البلاد على توصيله. وقال بايدن: "لقد كانت عملية تعلم صعبة".

واغتنم بايدن الفرصة لانتقاد سلفه ترامب وقال إنه لم يجد أي خطة لتطعيم معظم أنحاء البلاد عند وصوله إلى البيت الأبيض". وأضاف "ليس سرا أن برنامج التطعيم كان في وضع أسوأ بكثير مما توقعته وفريقي".