يشتغل عمال إصلاح أسطح البيوت في العاصمة السويدية ستوكهولم بلا هوادة منذ بداية العام لتنظيفها من كميات الثلوج والجليد المتراكمة. ويتحدى العمال الارتفاعات المذهلة كل يوم للقيام بعملهم تحت درجات حرارة سلبية من أجل الحفاظ على سلامة السكان والمارة. وتزداد الطلبات على عمال إصلاح الأسطح في البلاد خاصة خلال هذه الفترة من السنة حيث يقوم الكثير منهم بإصلاح الأسطح المتأثرة. وتواجه السويد كغيرها من الدول الأوروبية موجة من البرد المصحوب بتساقط الثلوج ما يصعب في الكثير من الأحيان عمل المختصين.