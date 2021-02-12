بايدن يتهم ترامب بالتقصير في الاستعداد لتطعيم ملايين الأمريكيين

وجه الرئيس الأمريكي جو بادين سهام انتقاداته نحو الرئيس السابق دونالد ترامب، لعدم قيامه بعمله جيداً فيما يتعلق بالاستعداد لتحد هائل متمثل بتطعيم مئات الملايين من الأمريكيين.

وقال بايدن: "بينما أدى العلماء مهمتهم وتوصلوا لاكتشاف اللقاحات في وقت قياسي، فإن سلفي - سأكون صريحاً جداً بشأن ذلك - لم يقم بعمله بالاستعداد للتحدي الهائل المتمثل في تطعيم مئات الملايين من الأمريكيين"، وأضاف أن الرئيس السابق ترامب "لم يطلب ما يكفي من اللقاحات، ولم "يوظف" عدداً كافياً من الناس لإعطاء اللقاحات، كما لم يقم بإنشاء مراكز لقاحات فيدرالية حيث يمكن للأشخاص المستحقين للقاح التوجه للحصول عليه".

وأشار بايدن إلى أنه لم تكن هناك خطة لتطعيم معظم سكان البلاد لحظة استلامه منصبه لقيادة بلاده منذ نحو ثلاثة أسابيع، واصفاً ذاك الوضع بالفوضى الكبيرة.

واعترف بايدن أن الأمر سيستغرق وقتاً لإصلاحه، وقال إنه سيكون دائماً صريحاً كما وعد في خطاب تنصيبه، ولن يغض الطرف ويمضي عند ارتكاب خطأ، بل سيعترف به ويقول الحقيقة، وأكد أنه وفريقه بدأوا العمل من اليوم الأول، وأن الأمر سيستغرق وقتاً لكنه سيتم في النهاية.

وفي هذا الإطار، ذكر بايدن أن الولايات المتحدة في طريقها للحصول على إمدادات من اللقاح تكفي لتطعيم 300 مليون أمريكي في الصيف، وتحديداً بحلول نهاية تموز- يوليو.

تصريحات بايدن هذه، التي جاءت خلال جولة في معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، تأتي بعد توقيع إدارته، الخميس، العقود النهائية مع شركتي فايزر وموديرنا لشراء 200 مليون جرعة إضافية من اللقاح.

وفقاً للمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها فإن أكثر من 34,7 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح في البلاد.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن شراء اللقاح لن يرفع احتمالات إتاحته على نطاق واسع في وقت أسرع مما كان مخططاً له في الأصل، لكنه قد يجنب البلاد خطر حدوث نقص في المخزون لاحقاً هذا العام.