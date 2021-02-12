كوفيد-19: الاقتصاد البريطاني يسجل تقلصاً تاريخياً في 2020 والمجر تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في الإصابات

12:06

تقرير: اختبار لقاحي فايزر/بيونتيك وموديرنا على الأطفال

قال تقرير صدر عن "نيويورك تايمز" الأميركية، الجمعة، إن لقاحيْ فايزر/بيونتيك وموديرنا يتم اختبارهما حالياً على الأطفال الذين يزيد عمرهم عن اثني عشر عاماً.

وقد يخضع أطفال آخرون، في سن أصغر، لتلك الاختبارات في وقت لاحق، وذلك يعتمد على النتائج الأولية.

ويضيف التقرير أن شركات عالمية أخرى منها أسترازينيكا ونوفافاكس وجونسون آند جونسون بصدد وضع خطط مماثلة، ولكنها لا تزال في بداية المشروع.