كوفيد-19: الاقتصاد البريطاني يسجل تقلصاً تاريخياً في 2020 والمجر تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في الإصابات

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كوفيد-19: الاقتصاد البريطاني يسجل تقلصاً تاريخياً في 2020 والمجر تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في الإصاباتمحادثة
حقوق النشر AP Photo/Kin Cheung-
12:50
المجر أول دولة في الاتحاد الأوروبي تستخدم اللقاح الروسي
تصبح المجر، اليوم، الجمعة، أول دولة من التكتل الأوروبي الذي يضمّ 27 عضواً، تستخدم لقاح سبوتنيك-في الذي أنتج في روسيا، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة.
12:06
تقرير: اختبار لقاحي فايزر/بيونتيك وموديرنا على الأطفال
قال تقرير صدر عن "نيويورك تايمز" الأميركية، الجمعة، إن لقاحيْ فايزر/بيونتيك وموديرنا يتم اختبارهما حالياً على الأطفال الذين يزيد عمرهم عن اثني عشر عاماً.
وقد يخضع أطفال آخرون، في سن أصغر، لتلك الاختبارات في وقت لاحق، وذلك يعتمد على النتائج الأولية.
ويضيف التقرير أن شركات عالمية أخرى منها أسترازينيكا ونوفافاكس وجونسون آند جونسون بصدد وضع خطط مماثلة، ولكنها لا تزال في بداية المشروع.
11:57
"مراجعة حية" للقاح كيورفاك الألمانية
قالت وكالة الأدوية الأوروبية، الجمعة، إنها بدأت عملية "مراجعة حية" بهدف التسريع في عملية الموافقة على اللقاح المضاد لكوفيد-19، الذي تنتجه شركة كيورفاك الألمانية.
وتنوي الوكالة عبر تلك المراجعة إدخال لقاح جديد إلى السوق الأوروبية وبالتالي زيادة عدد الجرعات المتوفرة حالياً.
وستقوم لجنة منبثقة عن الوكالة بدراسة البيانات التي تمّ جمعها بعد إجراء الاختبارات، بهدف اتخاذ القرار النهائي. وتعتمد كيورفاك على تكنولوجيا تلقيح الرنا (الاعتماد على الحمض النووي الريبوزي) لإنتاج لقاحاتها.
08:42
الاقتصاد البريطاني يسجل تقلصاً تاريخياً في 2020
سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً قياسياً بنسبة 9,9 بالمئة العام الماضي تحت وطأة تداعيات فيروس كورونا رغم تمكنه من تحقيق نمو في النصف الثاني من العام، وفق ما أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة.
وقال وزير المال ريشي سوناك إن الاقتصاد تعرض ل"صدمة كبيرة" من جراء أزمة جائحة كوفيد-19.
وتأتي البيانات بعد أسبوع على توقعات لبنك إنكلترا بانتعاش اقتصادي مدفوع بحملة نشر اللقاحات الناجحة في بريطانيا.
وقال المكتب الوطني للاحصاءات في بيان "خلال عام 2020 ككل، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9,9 بالمئة، في أكبر انخفاض سنوي مسجل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة".
وقال المكتب الوكتي للإحصائيات إن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 9.9 بالمئة، ما يعتبر التراجع الأكبر منذ سنة "الشتاء الأعظم" في 1709.
08:12
فيكتور أوربان: الإصابات تزداد
قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان، الجمعة، إن الإصابات بكوفيد-19 في المجر سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الأيام الأخيرة، معزياً ذلك إلى انتشار السلالة "البريطانية" من الفيروس.
وفي حديث أدلى به إلى الإذاعة الحكومية، قال أوربان إنه لا حاجة لاتخاذ تدابير صحية إضافية، خصوصاً وأن حملات التلقيح باستخدام الطعمين الروسي والصيني قد بدأت، ما قد يكبح انتشار الوباء بعد أسابيع.
08:09
بايدن يهاجم ترامب: لم يقم باللازم
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس شراء الولايات المتحدة 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، مشيراً إلى أن سلفه، دونالد ترامب، لم يقم بالعمل اللازم من ناحية التحضير.
السلالة "البرازيلية" من الفيروس
قال وزير الصحة البرازيلي، الخميس، إن السلالة التي ظهرت في البرازيل من فيروس كورونا قد تكون معدية "ثلاثة أضعاف" السلالات الأخرى.
"ترامب كان مريضاً أكثر ممّا أعلن عنه"
ذكرت تقارير أميركية أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، كان مريضاً بكوفيد-19 أكثر مما تمّ الإعلان عنه في حينها. وقال مسؤولون إنه كانت هناك مخاوف من ضرورة إمداد الرئيس بالأكسيجين بشكل دائم.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز نقلاً عن 4 مصادر لم تشكف عنها " إن ترامب كان مريضاً بشكل أكبر مما أعلن عنه في الإعلام، وأنه عانى من "نسب منخفضة جداً من الأكسجين" ومشاكل في الرئتين.
وأصيب ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بفيروس كورونا ولكن البيت الأبيض قال حينها إن الرئيس يعاني من "أعراض خفيفة".
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