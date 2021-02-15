سوريا تتصدي لصواريخ إسرائيلية في محيط دمشق

أفادت وكالة الأنباء السوريّة الرسميّة "سانا" الإثنين، بأنّ الدفاعات الجوّية السوريّة تصدّت ليلاً لصواريخ إسرائيليّة، استهدفت مواقع في محيط دمشق.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله، إنّه "في تمام الساعة الواحدة و18 دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل واتجاه الجليل، مستهدفا بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق"، وأضاف المصدر أنّ "وسائط الدفاع الجوّي الإسرائيلي تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، دون أن يُعطي مزيدًا من التفاصيل.

وكثّفت اسرائيل في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية، وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سوريا، بحسب وكالة فرانس برس.

وأوقعت غارات إسرائيلية في 13 كانون الثاني/يناير الحالي على مخازن أسلحة، ومواقع عسكرية في شرق سوريا 57 قتيلاً على الأقل من قوات النظام ومجموعات موالية لإيران، في حصيلة تُعدّ الأعلى منذ بدء الضربات الإسرائيلية في سوريا.

كما قتل في الـ22 من الشهر ذاته، أربعة مدنيين، بينهم طفلان، جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط مدينة حماة في وسط البلاد، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي قبل أسابيع أنّه قصف خلال العام 2020 حوالي 50 هدفاً في سوريا، دون أن يقدّم تفاصيل عنها. وتكرّر إسرائيل أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.