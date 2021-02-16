بلجيكا تدعو إلى الامتناع عن شراء اللقاحات "المزيّفة"

دعت السلطات الصحية في بلجيكا السكان إلى الامتناع عن شراء لقاحات كوفيد-19 عبر الإنترنت أو في المتاجر أو مباشرة في الشوارع من بائعين مجهولين.

وقالت صابين ستوردور، التي تشارك في رئاسة فريق عمل التطعيم البلجيكي، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن هذه الجرعات غالبًا ما تكون لقاحات مزيفة مصدرها روسيا" مضيفة "إن فعالية تلك اللقاحات التي تباع عبر الإنترنت لم تتم الموافقة عليها وأن اللقاحات الآمنة والفعالة الوحيدة هي تلك التي يتم إعطاؤها في مراكز التطعيم والمستشفيات ودور رعاية المسنين".

وحذرت صابين ستوردور من أن اللقاحات المزيفة – ومعظمها من أصل روسي – متداولة ، مضيفًة أنه لم تتم الموافقة على سلامتها وفعاليتها، موضحة " يُنصح بشدة بعدم شراء هذه اللقاحات من الشارع أو عبر الإنترنت أو في المتاجر".

ولفتت إلى أن العودة إلى الحياة الطبيعية لا يمكن أن تتم إلا إذا تم تطعيم 70٪ من السكان البالغين، في هذه المرحلة ، تم تطعيم أكثر من 370.000 شخص وتلقى 203.000 شخص الجرعة الثانية من اللقاحات المعتمدة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 11.5 مليون نسمة.

وتابعت أن الحملة الإعلامية “أنا أتلقى التطعيم” انطلقت منذ عدة أسابيع عبر القنوات المختلفة (الإذاعة والتلفزيون والصحافة المكتوبة والملصقات والفيديو والإنترنت والشبكات الاجتماعية).

تستخدم بلجيكا لقاحات فيروس كورونا الثلاثة المعتمدة حتى الآن في الاتحاد الأوروبي والتي تشمل فايزر-بيونتيك وموديرنا وأسترازينيكا

وفي سياق متصل، أعلن معهد سيونسانو للصحة العامة صباح الثلاثاء،أنه في الفترة بين 9 و 15 فبراير ، تم إدخال ما معدله 120.7 شخصًا مصابًا بكوفيد-19 إلى المستشفى في بلجيكا يوميًا ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3٪ مقارنة بفترة السبعة أيام السابقة، وحتى صباح الثلاثاء كان هناك 1.638 مريضا يتلقى العلاج في المستشفى ، من بينهم 319 شخصا في العناية المركزة.

أما عن عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 فقد انخفض بشكل طفيف ، بنسبة 2.9٪ مقارنة بالأسبوع السابق وكان المتوسط ​​38.9 في اليوم للفترة ما بين 6 و 12 فبراير، وفي المجموع أودى فيروس كورونا حتى الآن بحياة 21702 شخصًين في بلجيكا منذ ظهوره. وفقًا لأحدث الأرقام المتاحة، تلقى حوالي 366،558 شخصًا في بلجيكا الجرعة الأولى من لقاح كورونا.