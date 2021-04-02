نشطاء من حركة "التمرد ضد الانقراض" يحتلون مصارف في بلجيكا والأمن يعتقل بعضهم

قامت حركة "التمرد ضد الانقراض" Extinction Rebellion المعنية بحماية البيئة بفعاليات في عدة مدن عالمية، ففي بلجيكا احتل أعضاء من الحركة التي تأسست في المملكة المتحدة عام 2018 فروع مصارف عالمية منها "كاي بي سي" KBC و"آي أن جي" ING و"بي أنبي باريس با فوتيس" BNP Paribas Fortis في بروكسل يوم الخميس في حوالي الساعة 11 صباحًا.

ويعتبر المنظمون لهذه الحركة أن عملية "احتلال " المصارف تندرج ضمن موجة دولية من العمل اللاعنفي، وهم يرون أنهم يريدون بأسلوبهم" السلمي" لفت الانتباه إلى تأثير القطاع المصرفي والمالي على أزمة المناخ والبيئى على حد سواء.

حركة التمرد ضد الانقراض، اختصارًا: XR، هي حركة بيئية عالمية هدفها المُعلن هو اللجوء إلى العصيان المدني السلمي لإرغام الحكومات على اتخاذ إجراءات لتجنب نقاط التحول في النظام المناخي، وفقدان التنوع الحيوي، وخطر الانهيار البيئي والاجتماعي.

في مقر مصرف "كاي بي سي" KBC في شارع دو بورببروكسل ، نشر النشطاء لافتات تطالب ، من بين أمور أخرى ، بإنهاء "تمويل الإبادة البيئية". كما تم إنشاء "مسرح جريمة" ، يمكن أن نشاهد أناسا ضحايا ويعانون

ويعتقد أعضاء الحركة التي ترى أنها حركة غير عنيفة تستخدم استراتيجية وتكتيكات اللاعنف كطريقة أكثر فعالية لإحداث التغيير المنشود " "في حين أن الكوارث الطبيعية أكثر تواترا وأكثر تدميرا ، مع انفجار التفاوت الاجتماعي فلا يزال مووضوع النمو الاقتصادي هاجسا مثيرا للقلق " كما يعتقدون.

يطالب النشطاء على وجه الخصوص بأن يدرك القطاع المصرفي أن النمو الاقتصادي والأموال هي "الأسباب الرئيسية للكارثة البيئية والمناخية الجارية وتدهور الظروف المعيشية لغالبية السكان."

و انتهت المظاهرة باعتقال نحو 50 شخصا من قبل قوات الأمن البلجيكية.