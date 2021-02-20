الإيراني ملائي يتوج بالميدالية الفضية في بطولة الغراند سلام للجودو المقامة بإسرائيل

اتجهت انظار عشاق الجودو في بطولة الغراند سلام إلى بطل العالم عام 2018 الإيراني سعيد ملائي الذي كان رجل اليوم الثاني للبطولة بتمثيله لمنغوليا

وأظهر اللاعب الإيراني عن مهارات عالية وأداء قوي خلال نزالاته التي فاز فيها إلى غاية بلوغه إلى النهائي

واكتفى ملائي بالميدالية الفضية في المباراة النهائية بعدما تغلب عليه الأوزبكساتي شرف الدين بولتبوف.

وتقلد ملائي ميداليته الفضية رئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فيز.

وقال ميلائي عقب التتويج: "أولا أشكر الجميع، أشكر الاتحاد الدولي للجودو. كل الناس يحبون الودودين. الرياضة والسياسة مختلفتان. أنا سعيد للغاية، أنا مثلي مثل الرياضيين الآخرين. أنا حر لا مشكلة، لا سياسة. أنا رياضي وليس سياسي".

في وزن أقل من 63 كيلوغرامًا لدى النساء حققت البطلة الأولمبية السلوفينية تينا ترستينجاك الميدالية الذهبية بعد تغلبها على مواطنتها أندريا ليسكي.

كما حقق الروماني رايكو اليكساندرو أول ميدالية عالمية له بعدما حسم النزال النهائي لصالحه ضد الإيطالي إسبوسيتو جيوفاني من خلال هجوم معاكس في نهائي أقل من 73 رجال.

واستلم ميداليته من قبل مدير الرياضة والقائم بأعمال الاتحاد الدولي للجودو فلورين دانيل لاسكو.

وفي وزن أقل من 70 كيلوغرام نساء، ابدعت الفرنسية مارغو بينوت خلال نزالاتها حيث هزمت منافساتها بتقنيات متنوعة شملت الإخضاع والإسقاط بحركة سيو ناغي وتوجت بالذهبية في النهائي.

وقالت بينوت "أعتقد أننا محظوظات لوجودنا هنا. لمواصلة مسابقاتنا. وحتى لو كانت البروتوكولات طويلة مع الانتظار لأيام قبل المنافسة. إننا محظوظات جدًا لأننا نعيش هذه الأجواء".