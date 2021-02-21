يضم 20 غرفة وعلى مساحة 48 فدانا .. قصر جون ترافولتا على المحيط للبيع والممثل يكشف الثمن المطلوب

عرض النجم العالمي جون ترافولتا للبيع قصراً كان اشتراه وزوجته الراحلة الممثلة الأمريكية، كيلي بريستون، في جزيرة إسليسبورو قبالة ساحل ولاية مين، وطلب ثمناً له 5 ملايين دولار أمريكي (4.125 مليون يورو)، وفقاً لصحيفة "بورتلاند بريس هيرالد" الأمريكية.

وكان ترافولتا وبريستون اشترايا القصر بعيد زواجهما في العام 1991، وقاما بتحويله من منزل "مظلم وكئيب" إلى منزلٍ عائلي ينبض بالحياة، وحسب ما ذكرت مجلة "أرتشتكتر ديزاين" فإن القصر كان بني في العام 1903، وتبلغ مساحته 10830 قدماً مربعاً، ويحتوي على 20 غرفة نوم ويقع على مساحة 48 فداناً قبالة ساحل المحيط الأطلسي.

ونقلت "أرتشتكتر ديزاين" عن ترافتولتا قوله: إنه وبريستول اشتريا المنزل بعد زيارة قاما بها للممثلة كيرستي آلي في جزيرة إسليسبورو، حيث أكد الزوجان أنهما لطالما أرادا منزلاً كبيراً يتّسع للعشرات من أفراد العائلة.

الممثلة الأمريكية بريستون، التي ظهرت في أفلام من بينها "جيري ماغواير" و(توينز)، كانت توفيت منتصف العام الماضي عن عمر يناهز الـ57 عاما بعد معركة مع سرطان الثدي لمدة عامين تقريبا، وكانت كيلي حصلت على دورها الأول في الفيلم الرومانسي "ميس تشيف" عام 1985 ثم ظهرت في فيلم كوميدي آخر هو "سيكريت أدميرير"، أما ترافولتا، نجم أفلام الرقص "ساترداي نايت فيفر" و"جريس"، وأحد نجوم هوليوود في السبعينيات، فقد التقى ببريستون عام 1988 عندما ظهرا معا في فيلم "ذا إكسبرتس".