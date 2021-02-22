سوريا تجيز استخدام لقاح "سبوتنيك-في" الروسي ضد كوفيد-19

أعلنت السفارة السورية في موسكو أن سوريا أجازت استخدام لقاح سبوتنيك-في الروسي ضد كوفيد-19 على أراضيها . ونقلت وكالة أنباء إيتار-تاس الروسية عن بيان للسفارة أن "الجمهورية العربية السورية أنجزت كل تدابير التسجيل، للحصول على لقاح سبوتنيك-في وأجازت استخدامه على أراضيها".

وسوريا التي تشهد حرباً منذ 2011 استفادت من الدعم العسكري الكبير والحاسم لروسيا، التي تقدم لها أيضا مساعدات إنسانية. وسجلت المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري رسمياً 15179 إصابة بكوفيد-19، منذ بدء تفشي الوباء منها 998 حالة وفاة.

وبلغ عدد الإصابات في الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق البلاد 8600 حالة و311 وفاة، في حين أن مناطق المعارضة في شمال غرب البلاد سجلت 21121 حالة و408 وفيات.

واللقاح الروسي الذي شككت الأوساط الخبيرة بفعاليته في البداية، حظي مؤخراً باعتراف "غربي" بفعاليته في دراسة نشرتها مجلة "ذي لانست" الطبية، صادق عليها خبراء مستقلون، وبات اللقاح مجازا في 30 بلداً.

وتحاول السلطات الروسية إبرام اتفاقات لإنتاج اللقاح محليًا بدلا من تصديره، لعدم توفر القدرات الكافية لتلبية الطلب الوطني الأولى بالنسبة لها.

وفي كانون الأول/ديسمبر انضمت سوريا إلى مبادرة كوفاكس لمنظمة الصحة العالمية لمساعدة الدول الأكثر فقراً. وهدف منظمة الصحة واليونيسف وبرنامج غافي للقاحات تأمين جرعات لقاح، لما لا يقل عن 20% من الشعب السوري في 2021.