الجيش في ميانمار يحذر المتظاهرين من "احتمال الموت" وسط استمرار الاحتجاجات الحاشدة ضد الانقلاب

شددت المجموعة العسكرية الانقلابية في بورما من لهجتها بعد عطلة نهاية اسبوع شهدت أعمال عنف دامية، بتحذيرها المتظاهرين من أنهم يواجهون خطر الموت الأمر الذي لم يمنع آلاف الأشخاص الإثنين من النزول مجددا إلى الشارع.

وبعد ثلاثة أسابيع على انقلاب الأول من شباط/فبراير، لم تتراجع التعبئة المنادية بالديمقراطة مع عشرات آلاف المتظاهرين الأحد وحملة عصيان مدني تؤثر على عمل مؤسسات الدولة والاقتصاد.

وأتى تحذير العسكريين الأحد غداة يوم شهد سقوط أكبر عدد من القتلى مع وفاة شخصين السبت في ماندالاي عندما أطلقت الشرطة النار على الجموع وشخص ثالث في رانغون.

وجاء في بيان صدر باللغة البورمية وتلي عبر محطة التلفزيون العامة "أم أر تي في" مع ترجمة انجليزية على الشاشة "يحرض المتظاهرون الناس ولا سيما منهم المراهقون والشباب المتحمس على سلوك طريق المواجهة التي سيموتون عليها".

وحذر البيان المتظاهرين من أي محاولة لتحريض الناس "على التمرد والفوضى".

وأعرب مقر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في ميانمار توم اندروز عن قلقه العميق من هذه التهديدات. وكتب في تغريدة "تحذير إلى العسكريين: خلافا للعام 1988 ممارسات القوى الأمنية تسجل وستتحملون المسؤولية". من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين الجيش في ميانمار إلى "وقف القمع فوراً"، في وقت يناقش الأوروبيون احتمال فرض عقوبات على المجموعة العسكرية في البلاد.

وقال غوتيريش في مقطع فيديو مسجّل مسبقاً وعُرض في افتتاح الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "اليوم، أدعو الجيش في ميانمار إلى وقف القمع فوراً. تحرير السجناء. وضع حدّ للعنف. احترام حقوق الإنسان وإرادة الشعب التي عبّر عنها في الانتخابات الأخيرة".

غاضبون جدا

إلا أن التحذير لم يثن المتظاهرين عن النزول إلى شوارع رانغون حيث تجمع آلاف الأشخاص الإثنين في منطقتين. ففي حي باهان جلس متظاهرون على الطريق رافعين لافتات عدة دعما لمستشارة الدولة أونغ سان سو تشي الموقوفة من دون إمكانية الاتصال مع أي طرف منذ الانقلاب.

وقال كيوا كيوا وهو طالب في الثالثة والعشرين "نحن هنا اليوم للمشاركة في التظاهرة ولكي نكافح حتى نحقق النصر. نحن قلقون من القمع إلا أننا سنستمر. نحن غاضبون جدا".

ولوحظ في رانغون تعزيز للانتشار الأمني مع ازدياد الآليات العسكرية في الشوارع في حين سدت القوى الأمنية الشوارع القريبة من حي باهان. ويتوقع أن تبقى الأسواق والمتاجر مقفلة تضامنا مع الحركة المؤيدة للديمقراطية.

وشهدت مدينتا مييتكيينا (شمال) وداووي (جنوب) مظاهرات أيضا.

والأحد شارك بورميون بمراسم دفن أول ضحية للقمع العسكري وهي صاحبة متجر شابة أصبحت رمزا لمقاومة المجموعة العسكرية.

وجرت مراسم دفن ميا ثواتي ثواتي كاينغ التي أصيب بالرصاص في الرأس وتوفيت الجمعة بعد عشرة أيام في العناية المركزة، في ضاحية نايبيداو بحضور آلاف الأشخاص.

اجتماع للاتحاد الأوروبي

وردا على المظاهرات الواسعة ضد الانقلاب، عمد العسكريون الميانماريون إلى تعزيز تدريجي لانتشار القوى الأمنية واللجوء بشكل متزايد إلى القوة لتفريق المتظاهرين. وقد استخدمت قوى الأمن الرصاص المطاط والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه واستعانت أحيانا بالرصاص الحي أيضا.

وتفيد جمعية مساندة المعتقلين السياسيين أن 640 شخصا أوقفوا منذ الانقلاب. ومن بين المستهدفين موظفو دولة وموظفو مصارف توقفوا عن العمل تضامنا مع المعارضة.

وقد حدت المجموعة العسكرية الانقلابية بشكل واسع الوصول إلى خدمة الانترنت ليل الأحد إلى الإثنين لليلة الثامنة على التوالي بحسب "نيتبلوكس" وهو مرصد متخصص مقره في المملكة المتحدة.

وتعود إمكانية الاتصال بالإنترنت عادة قرابة الساعة التاسعة صباحا. إلا أن الانقطاع الإثنين سيستمرّ لثلاث ساعات إضافية.

وأثار تصاعد التوتر في بورما إدانات دولية جديدة انتقدتها مساء الأحد وزارة الخارجية البورمية معتبرة أنها "تدخل فاضح" في شؤون البلاد الداخلية. وأضاف بيان الوزارة "رغم التظاهرة غير القانونية والتحريض على إثارة الاضطرابات والعنف، تبدي السلطات الميانمارية أقصى درجات ضبط النفس مع التقليل من اللجوء إلى القوة لمواجهة الاضطرابات".

ويجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الإثنين للبحث في احتمال فرض عقوبات.