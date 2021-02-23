كييف تتهم موسكو أمام القضاء الأوروبي بتنفيذ "اغتيالات" بحق معارضين

باشرت أوكرانيا ملاحقات قضائية ضد روسيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لاتهامها بتنفيذ "عمليات اغتيال محددة الأهداف ضد أشخاص يشتبه بأنهم معارضون"، على ما أفادت الهيئة القضائية الثلاثاء في بيان.

وأوضحت المحكمة التي تتخذ مقرا في ستراسبورغ أنه بحسب الشكوى التي قدمت الجمعة، ارتُكبت عمليات الاغتيال "في روسيا وعلى أراضي دول أخرى (...) خارج وضع نزاع مسلح".

وأوضحت الهيئة القضائية أن هذه "الشكوى بين الدول" التي تسمح لبلد بملاحقة بلد آخر أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هي التاسعة التي ترفعها كييف ضد موسكو، مشيرة إلى أن أربع منها لا تزال قيد النظر في المحكمة التابعة لمجلس أوروبا والتي تعد أوكرانيا وروسيا بين أعضائها.

كما تتهم الحكومة الأوكرانية روسيا بـ"عدم إجراء تحقيقات في هذه الاغتيالات" و"ترتيب عمليات تمويه متعمّدة تهدف إلى عرقلة الجهود الرامية إلى البحث عن المسؤولين"، وفق ما أوردت المحكمة بدون كشف المزيد من التفاصيل.

وقالت إن كييف تتهم موسكو بانتهاك بنود المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بـ"الحق في الحياة".

وتتعلق الشكاوى الأخرى التي قدمتها كييف بحق موسكو ولا تزال قيد النظر، بـ"أحداث وقعت في شرق أوكرانيا، بما فيها تحطم طائرة إم إتش 17 التابعة للخطوط الجوية الماليزية التي أسقطت في تموز/يوليو 2014" و"العديد من الانتهاكات للمعاهدة" في القرم، و"حادث بحري وقع في مضيق كيرتش عام 2018 وأدى إلى السيطرة على ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وطواقهما".

وتشهد أوكرانيا منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، حربا مع الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق البلاد، أوقعت حوالى 13 ألف قتيل.