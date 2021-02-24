هايلي أرسينو ستكون أصغر أميركية تصعد إلى الفضاء بعدما قهرت السرطان

في رحلتها المرتقبة قبل نهاية العام الجاري ضمن طلائع "السائحين الفضائيين"، ستصبح هايلي أرسينو البالغة 29 عاما أصغر رائدة فضاء أميركية وأول ناجية من سرطان الأطفال تنطلق في رحلة إلى مدار الأرض.

بسبب إصابتها بسرطان في العظم خلال الطفولة، لا تزال هايلي تضع قضبان فولاذ في القدم اليسرى، ما كان حتى فترة قريبة كفيلا بتبديد حظوظها في تحقيق حلمها بالخروج إلى الفضاء.

مهمة لأجل جمع التبرعات

غير أن الوضع تغير بفضل الملياردير الأميركي الشاب جاريد أيزاكمان، الشغوف باستكشاف الفضاء والذي استأجر على نفقته الخاصة صاروخ "فالكون 9"، وقرر استقبال ثلاثة أشخاص آخرين في رحلته الفضائية المرتقبة.

وكانت هايلي سعيدة الحظ الأولى التي وقع عليها الاختيار للمشاركة في هذه المهمة غير المسبوقة المسماة "إنسبيرايشن 4" والتي من المقرر انطلاقها نهاية العام الحالي.

وتلقت الشابة عناية طبية خلال الطفولة في مستشفى سانت جود في ممفيس (تينيسي)، المتخصص في معالجة الأطفال المرضى خصوصا المصابون بالسرطان. ويأمل أيزاكمان في جمع مئتي مليون دولار لهذه المؤسسة في إطار المهمة الفضائية.

اتصال مفاجئ

تستذكر هايلي أرسينو قائلة: "تلقيت اتصالا هاتفيا مفاجئا مطلع كانون الثاني/يناير، شرحوا لي فكرة المهمة، وسألوني باختصار: هل تريدين الذهاب إلى الفضاء؟".

وتضيف الشابة التي تعمل في المستشفى عينه حاليا كمساعدة طبية "أجبت بسرعة: نعم بالتأكيد". وقد زارت هايلي خلال طفولتها مركز وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في ولاية تكساس، وتقول: "بالطبع، كنت أريد أن أصبح رائدة فضاء، لكن بعد بضعة أشهر، جرى تشخيص إصابتي بالسرطان وتغيّر العالم من حولي".

وتوضح هايلي: "حتى الآن، كان يتعين أن يكون رواد الفضاء أصحّاء جسديا. لم أكن أنتمي إلى هذه الفئة بسبب العمليات التي خضعت لها في ساقي، ومن الأمور التي تثير حماسة حقيقية لديّ في هذه المهمة هو أنها تفتح مجال الرحلات الجوية للجميع".

أصغر أميركية وأول ناجية

وتضيف هايلي: "أن أكون أصغر أميركية تذهب إلى الفضاء شرف كبير لي، لكن أكثر ما يروق لي بصراحة هو أنني أول ناجية من سرطان الأطفال تذهب إلى الفضاء، وما يحمل ذلك من دلالات للصغار الذين يعالجون بسبب إصابتهم بالسرطان". وتقول هايلي: "أود تشجيع مرضاي على الأحلام الكبيرة من دون التقيد بأي حدود. وآمل حقا في أن أظهر لهم أن كل شيء ممكن".

وسيكون العضوان الآخران في المهمة، واهب مشارك في عملية حشد التبرعات لحساب مستشفى سانت جود يتم اختياره بالقرعة، وشخص يرغب في إطلاق شركة "لتغيير العالم" ستختاره لجنة خاصة.

وسيُعلن عن سعيدي الحظ الشهر المقبل ليبدآ بعدها تدريباتهما مع جاريد أيزاكمان وهايلي، وتوضح الأخيرة: "في بادئ الأمر، سنتمرن على جهاز الطرد المركزي لتحضير جسمنا على قوة الجاذبية" خلال إطلاق الصاروخ".

وبالانتظار، تطرح الشابة أسئلة كثيرة بينها: "ماذا سأحمل معي إلى الفضاء؟ ماذا سآكل؟ هل يمكنني أخذ مستحضرات التجميل إلى الفضاء؟"، وتضيف: "تراودني أسئلة ساذجة كثيرة من هذا النوع، لكنني أتساءل أيضا عن طريقة إقلاع الصاروخ وطريقة الدوران في مدار الأرض".

ومن المقرر أن تستمر المهمة أياما عدة، وسيجري السياح الفضائيون دورة حول مدار الأرض المنخفض كل تسعين دقيقة. وبعد انتهاء المهمة، تدخل الكبسولة "دراغون"، وهو الطراز عينه الذي نجح في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت في وضع أربعة رواد فضاء في المدار، في طريقهم إلى محطة الفضاء الدولية، في الغلاف الجوي قبل العودة للهبوط قبالة سواحل فلوريدا.